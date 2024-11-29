Таке вже ніхто не носить: які шапки будуть антитрендом взимку-2025

Деякі головні убори давно вийшли з моди і вже не відповідають сучасним трендам. Стилісти радять назавжди попрощатися з такими шапками, щоб не псувати свій загальний образ. Про це пише ТСН.

Шапка з написом чи логотипом

Модні тенденції зараз рухаються в бік "тихої розкоші", коли речі стають більш лаконічними та елегантними. Такі шапки з яскравими написами і логотипами більше підходять для підлітків, а не молодим жінкам чи дамам зрілого віку. Краще обирати однотонні шапки, які гармоніюють зі стилем верхнього одягу.

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Шапка зі стразами та камінцями

Популярність таких шапок вже давно минула, вони виглядають дешево та недоречно. Якщо ви хочете прикраси на головний убір, оберіть берет чи кепі в англійському, італійському або французькому стилі з якісною фурнітурою.

Шапка з тонкого трикотажу

Такі шапки виглядають непропорційно на фоні об'ємного верхнього одягу, а в морозну погоду вони будуть неефективними. Натомість у моді шапки, які тримають форму та об'єм, наприклад в'язані, хутряні або шерстяні кепі чи берети.

Шапка з відворотом

Цей фасон був актуальним близько 10 років тому, зараз він виглядає застаріло. Кращим вибором буде класична біні в монохромних кольорах, яка підійде до різних видів верхнього одягу.

Підбираючи головний убір, важливо орієнтуватися на актуальні тенденції, щоб доповнювати свій образ стильними та доречними аксесуарами.

Нагадаємо, ми вже писали протоп трендових пуховиків на зиму-2025.

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