Так роблять ірландці вже сотні років: чому варто посадити картоплю у вересні

Хоча більшість садівників звикли садити картоплю навесні, існує альтернативний метод, який вже століттями успішно застосовується в Ірландії. Посадка картоплі восени має ряд переваг і дозволяє отримати ранній урожай.

Як повідомляє Сhip.de, осіння посадка картоплі доволі ефективна. Оскільки осіння волога сприяє швидкому утворенню коренів картоплі, то на провесні, як тільки ґрунт прогріється, почнеться швидкий надземний ріст паростків бульби.

Видання зазначає, що ірландські садівники вже століттями використовують осінню посадку картоплі як ефективний метод вирощування.

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Осінній період також має ще одну важливу перевагу — меншу активність шкідників. Один із головних ворогів картоплі, дротяник, менш активний у прохолодну та вологу осінь. Це означає, що картопля, посаджена у вересні, буде менше піддаватися атакам шкідників і збереже свою якість.

Для осінньої посадки особливо важливо вибирати стійкі до холодів сорти картоплі. Насіннєву картоплю садять глибше — приблизно на 20 сантиметрів, щоб захистити її від можливих заморозків. Великі бульби мають більше енергії для проростання, тому краще використовувати саме їх.

Важливим етапом підготовки є підживлення ґрунту. Якщо восени грядка не отримала достатньо поживних речовин, перед посадкою слід додати зрілий компост або навіть мульчувати землю сухим листям, яке залишається після осені. Це не лише підвищить родючість, але й допоможе зберегти вологу.

Щоб уникнути захворювань, важливо дотримуватись сівозміни. Не варто висаджувати картоплю на одному місці протягом кількох років поспіль. Попередніми культурами для картоплі можуть бути бобові, шпинат або інші зелені культури.

Завдяки цьому методу ірландці успішно збирають ранній урожай картоплі протягом століть, і його ефективність підтверджується сучасними агрономами. Тож, якщо ви хочете отримати якісний урожай раніше за інших, варто спробувати посадку картоплі у вересні.

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