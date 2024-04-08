Тане у роті: рецепт французького омлету-суфле зі шпинатом на сніданок
Почніть день з вишуканого омлету-суфле зі шпинатом! Його легка текстура та елегантний смак подарують вам незабутні враження. Цей омлет чудово підійде не лише для сніданку, але й для будь-якого іншого прийому їжі, адже його можна їсти навіть як перекус.
Приготуйте омлет заздалегідь і зберігайте в холодильнику до 5 днів. Перед подачею просто розігрійте його в духовці. Ви можете використовувати як свіжий, так і заморожений шпинат, а також порційні формочки або одну велику форму – все на ваш смак. Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- 5 яєць
- 30 г пармезану
- 45 г грюйера
- 1 цибулина шалот
- 340 г шпинату
- 3 ст. л. вершкового масла
- 3 ст. л. борошна
- 1 склянка молока
- 1 ч. л. солі
- 1/4 ч. л. чорного перцю
- 1/8 г мускатного горіха
- 0.2 г каєнського перцю
- 1/8 ч. л. лимонної кислоти
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Приготування:
- Відокремте білки від жовтків. Білки збийте до стійких піків.
- Розігрійте духовку до 200°C. Змастіть форму для суфле або для випікання маслом і посипте пармезаном.
- Натріть грюйер, дрібно наріжте цибулю-шалот.
- Бланшуйте свіжий шпинат, заморожений розморозьте. Відіжміть зайву вологу.
- Розтопіть масло, обсмажте цибулю, додайте борошно.
- Поступово влийте молоко, постійно помішуючи. Додайте спеції, доведіть до кипіння.
- Зніміть з вогню, вмішайте жовтки, грюйер, шпинат і пармезан.
- Додайте лимонну кислоту до білків, збийте до стійких піків.
- Змішайте 1/4 білків з шпинатною сумішшю, потім додайте решту білків.
- Перелийте суміш у форму, випікайте 40-45 хвилин (або 30 хвилин для звичайної форми).
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