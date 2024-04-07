Тане у роті: як приготувати найніжніше печиво з доступних та бюджетних продуктів

Як зробити ніжне печиво з масла та яєць

Втомилися від магазинного печива? Хочете порадувати близьких чимось домашнім та затишним? Приготуйте ароматне печиво за 30 хвилин! Вам знадобиться лише кілька інгредієнтів, які завжди є під рукою.

Це не просто рецепт, а справжня кулінарна магія! З мінімумом зусиль ви створите справжній шедевр, який прикрасить будь-яке чаювання. Рецептом поділились на сайті "Одна хвилина".

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Всього 30 хвилин – і ароматне, смачне печиво готове! Додайте до нього свою любов – і воно стане справжнім подарунком для ваших близьких.

Що вам знадобиться:

Деко, застелене пергаментом

Розігріта до 180°C духовка

Інгредієнти:

Борошно - 300 г

Вершкове масло (розм'якшене) - 100 г

Цукрова пудра - 100 г

Сіль - 1 щіпка

Соняшникова олія - 50 г

Яйце - 1 шт.

Ванілін - 3 г

Розпушувач - 1 ч. л.

Приготування:

Змішайте цукрову пудру з розм'якшеним маслом до однорідної маси. Додайте олію та яйце, ретельно перемішайте. Просійте борошно з розпушувачем, сіллю та ваніліном. Поступово додавайте сухі інгредієнти до яєчно-масляної суміші, замішуючи тісто. Дайте тісту настоятися 15 хвилин. Сформуйте кульки, трохи сплюсніть їх руками і зробіть риски ножем. Випікайте печиво 25 хвилин при 180°C.

Смачного!

P.S.

Ви можете додати до печива горіхи, сухофрукти або шоколадні шматочки.

Замість ваніліну можна використовувати цедру лимона або апельсина.

Готове печиво можна посипати цукровою пудрою або полити шоколадною глазур'ю.

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