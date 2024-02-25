Ситний обід або швидка вечеря: як правильно приготувати картопляні зрази
Як зробити зрази з картоплі з будь-якою начинкою
Картопляні зрази з м'ясом – це справжня класика домашньої кухні. Їхня ситність, апетитний аромат та простота приготування роблять цю страву фаворитом у багатьох сім'ях.
На сайті noviydoctor поділились рецептом, який допоможе вам легко та швидко приготувати цю смачну страву. Спробуйте приготувати ці зрази, і вони обов'язково стануть улюбленою стравою у вашій сім'ї.
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Інгредієнти:
- Картопля: 4 середні штуки
- Фарш: 200 г (яловичий, свинячий або курячий)
- Цибуля: 1 шт.
- Часник: 2 зубчики
- Сіль та перець: за смаком
- Олія: для смаження
Приготування:
- Картопля: Очистіть картоплю і відваріть її в підсоленій воді до готовності. Злегка охолодіть, очистіть від шкірки і розімніть в пюре.
- Начинка: Дрібно наріжте цибулю та часник. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. Обсмажте цибулю до м'якості, потім додайте часник і готуйте ще 30 секунд. Додайте фарш, сіль і перець за смаком. Ретельно перемішайте і обсмажте фарш до готовності. Зніміть з вогню і дайте начинці трохи охолонути.
- Формування зразів: Візьміть трохи картопляного пюре, сформуйте з нього коржик. Викладіть в центр коржика 1-2 столові ложки начинки. Загорніть краї пюре, щоб повністю закрити начинку. Сформуйте зразок овальної або круглої форми. Повторіть процес з рештою пюре та начинки.
- Смаження: Розігрійте олію в сковороді на середньому вогні. Обсмажте зрази з обох боків до золотистого кольору.
- Подача: Викладіть готові зрази на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир. Подавайте гарячими зі сметаною, зеленню або вашим улюбленим соусом.
Поради:
- До начинки можна додати тертий сир, зелень, гриби або інші овочі.
- Щоб зрази не розвалилися під час смаження, можна обваляти їх у панірувальних сухарях.
- Зрази можна також запекти в духовці при 180°C протягом 20-25 хвилин.
Смачного!
Цей рецепт:
- Простий у приготуванні
- Не потребує багато інгредієнтів
- Підходить для сімейного обіду або вечері
- Може бути доповнений різними начинками
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