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Ситна та корисна вечеря: Як приготувати макарони з тунцем за 15 хвилин

Ігор Романько

Як приготувати макарони з тунцем

Хто не любить пасту? Це смачна, ситна і універсальна страва, яку можна приготувати на будь-який смак. А якщо у вас немає багато часу, то паста з тунцем і помідорами – це просто ідеальний варіант.

Паста з тунцем і помідорами – це не лише смачна, але й корисна страва. Тунець багатий на білок і омега-3 жирні кислоти, а помідори – на вітаміни і антиоксиданти. Спробуйте приготувати цю страву, і вона обов'язково стане вашим улюбленим рецептом, пише gazeta.ua.

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Інгредієнти:

  • 250 г макаронів
  • 370 г тунця у власному соку
  • 200 г томатів чері
  • 70 г оливок
  • 6 зубчиків часнику
  • 10 ст. л. оливкової олії Extra Virgin
  • 1/2 лимона
  • 1/2 пучка петрушки
  • 1/2 ч. л. чорного меленого перцю
  • 1/2 ч. л. солі

Приготування:

  1. Приготуйте соус. Розігрійте сковороду, влийте оливкову олію. Додайте часник і обсмажте протягом 1 хвилини.
  2. Додайте томати чері, сіль і перець. Обсмажте протягом 3 хвилин.
  3. Закип'ятіть воду для макаронів. Додайте сіль і макарони. Варіть до стану аль денте.
  4. Відкиньте макарони на друшляк і перекладіть в каструлю.
  5. Додайте соус, тунець без соку і подрібнену петрушку. Перемішайте.
  6. Розкладіть пасту по тарілках. Додайте оливки, полийте лимонним соком і подавайте.

Порада:

  • Для більш пікантного смаку можна додати в соус каперси або оливки.
  • Замість томатів чері можна використовувати звичайні помідори, нарізані кубиками.
  • Також можна додати в пасту інші овочі, наприклад, цукіні або болгарський перець.

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