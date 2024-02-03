Ситна та корисна вечеря: Як приготувати макарони з тунцем за 15 хвилин

Хто не любить пасту? Це смачна, ситна і універсальна страва, яку можна приготувати на будь-який смак. А якщо у вас немає багато часу, то паста з тунцем і помідорами – це просто ідеальний варіант.

Паста з тунцем і помідорами – це не лише смачна, але й корисна страва. Тунець багатий на білок і омега-3 жирні кислоти, а помідори – на вітаміни і антиоксиданти. Спробуйте приготувати цю страву, і вона обов'язково стане вашим улюбленим рецептом, пише gazeta.ua.

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Інгредієнти:

250 г макаронів

370 г тунця у власному соку

200 г томатів чері

70 г оливок

6 зубчиків часнику

10 ст. л. оливкової олії Extra Virgin

1/2 лимона

1/2 пучка петрушки

1/2 ч. л. чорного меленого перцю

1/2 ч. л. солі

Приготування:

Приготуйте соус. Розігрійте сковороду, влийте оливкову олію. Додайте часник і обсмажте протягом 1 хвилини. Додайте томати чері, сіль і перець. Обсмажте протягом 3 хвилин. Закип'ятіть воду для макаронів. Додайте сіль і макарони. Варіть до стану аль денте. Відкиньте макарони на друшляк і перекладіть в каструлю. Додайте соус, тунець без соку і подрібнену петрушку. Перемішайте. Розкладіть пасту по тарілках. Додайте оливки, полийте лимонним соком і подавайте.

Порада:

Для більш пікантного смаку можна додати в соус каперси або оливки.

Замість томатів чері можна використовувати звичайні помідори, нарізані кубиками.

Також можна додати в пасту інші овочі, наприклад, цукіні або болгарський перець.

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