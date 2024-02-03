Ситна та корисна вечеря: Як приготувати макарони з тунцем за 15 хвилин
Хто не любить пасту? Це смачна, ситна і універсальна страва, яку можна приготувати на будь-який смак. А якщо у вас немає багато часу, то паста з тунцем і помідорами – це просто ідеальний варіант.
Паста з тунцем і помідорами – це не лише смачна, але й корисна страва. Тунець багатий на білок і омега-3 жирні кислоти, а помідори – на вітаміни і антиоксиданти. Спробуйте приготувати цю страву, і вона обов'язково стане вашим улюбленим рецептом, пише gazeta.ua.
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Інгредієнти:
- 250 г макаронів
- 370 г тунця у власному соку
- 200 г томатів чері
- 70 г оливок
- 6 зубчиків часнику
- 10 ст. л. оливкової олії Extra Virgin
- 1/2 лимона
- 1/2 пучка петрушки
- 1/2 ч. л. чорного меленого перцю
- 1/2 ч. л. солі
Приготування:
- Приготуйте соус. Розігрійте сковороду, влийте оливкову олію. Додайте часник і обсмажте протягом 1 хвилини.
- Додайте томати чері, сіль і перець. Обсмажте протягом 3 хвилин.
- Закип'ятіть воду для макаронів. Додайте сіль і макарони. Варіть до стану аль денте.
- Відкиньте макарони на друшляк і перекладіть в каструлю.
- Додайте соус, тунець без соку і подрібнену петрушку. Перемішайте.
- Розкладіть пасту по тарілках. Додайте оливки, полийте лимонним соком і подавайте.
Порада:
- Для більш пікантного смаку можна додати в соус каперси або оливки.
- Замість томатів чері можна використовувати звичайні помідори, нарізані кубиками.
- Також можна додати в пасту інші овочі, наприклад, цукіні або болгарський перець.
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