Сире м'ясо та риба можуть стати смертельною отрутою для котів: ветеринари пояснили, чому

Якщо ваша кішка випрошує шматочок вашого обіду, то варто подумати, перед тим як ділитися з нею власними стравами.

Ветеринари наголошують, що не всі продукти, які їмо ми, безпечні для котів. Фахівці допомогли розібратися, чим можна поділитися з вашим пухнастим другом, а якою їжею краще не ризикувати.

Раніше: Як вибрати правильний вологий корм для свого кота: експерти дали поради

Що можна їсти котам?

Варене м'ясо: яловичина, індичка, курка. М'ясо повинне бути ретельно приготованим без кісток і шкіри.

Варену рибу: тунець. Риба також повинна бути ретельно приготованою без кісток.

Цільнозернові: овес, кукурудза, коричневий рис, кускус. Ці продукти багаті білком, який необхідний для котів.

Варені яйця – є джерелом амінокислот і білка, тому вони стануть здоровим ласощами для вашої кішки.

Овочі: огірок, брокколі (на пару), морква, спаржа, горох. Овочі пропонують багато вітамінів, клітковини та води, які корисні для котів.

Фрукти: банани, чорниця, диня, кавун (без кісточок), яблука (без кісточок), гарбуз. Фрукти містять калій, клітковину, вітаміни A і C, а також мають низьку калорійність.

Фахівці зауважують: м'ясо і риба повинні бути ретельно приготовані. Видаляйте кістки з м'яса і риби. Не годуйте кота сирими яйцями. Деякі коти можуть не любити овочі та фрукти.

Що категорично не можна давати котам?

Молочні продукти: молоко, сир, йогурт. Ці продукти можуть викликати у котів діарею.

Шоколад: темний шоколад особливо небезпечний. Шоколад містить теобромін, який токсичний для котів.

Горіхи: макадамія, волоські горіхи. Горіхи можуть бути шкідливими для котів, адже вони важко перетравлюються.

Виноград і родзинки: можуть викликати ниркову недостатність у котів.

Кава, чай, кофеїн: можуть призвести до збудження, тремору та аритмії у котів.

Цибуля, часник, цибуля-порей, шніт-цибуля: можуть викликати анемію у котів.

Ксиліт: цукерки, арахісове масло, жувальна гумка. Ксиліт може призвести до гіпоглікемії (зниження рівня цукру в крові) у котів.

Кокосове молоко: може викликати діарею у котів.

Алкоголь: може призвести до отруєння у котів.

Насіння: може бути шкідливим для котів, адже воно може закупорити кишечник.

Сире м'ясо і риба: може містити бактерії, які можуть викликати у котів захворювання.

Варені кістки: можуть пошкодити зуби і травний тракт кота.

Сире хлібне тісто: може піднятися в шлунку кота і викликати проблеми з диханням.

Раніше ми повідомляли, як часто потрібно годувати кішку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!