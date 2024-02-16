Сире м'ясо та риба можуть стати смертельною отрутою для котів: ветеринари пояснили, чому
Якщо ваша кішка випрошує шматочок вашого обіду, то варто подумати, перед тим як ділитися з нею власними стравами.
Ветеринари наголошують, що не всі продукти, які їмо ми, безпечні для котів. Фахівці допомогли розібратися, чим можна поділитися з вашим пухнастим другом, а якою їжею краще не ризикувати.
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Що можна їсти котам?
- Варене м'ясо: яловичина, індичка, курка. М'ясо повинне бути ретельно приготованим без кісток і шкіри.
- Варену рибу: тунець. Риба також повинна бути ретельно приготованою без кісток.
- Цільнозернові: овес, кукурудза, коричневий рис, кускус. Ці продукти багаті білком, який необхідний для котів.
- Варені яйця – є джерелом амінокислот і білка, тому вони стануть здоровим ласощами для вашої кішки.
- Овочі: огірок, брокколі (на пару), морква, спаржа, горох. Овочі пропонують багато вітамінів, клітковини та води, які корисні для котів.
- Фрукти: банани, чорниця, диня, кавун (без кісточок), яблука (без кісточок), гарбуз. Фрукти містять калій, клітковину, вітаміни A і C, а також мають низьку калорійність.
Фахівці зауважують: м'ясо і риба повинні бути ретельно приготовані. Видаляйте кістки з м'яса і риби. Не годуйте кота сирими яйцями. Деякі коти можуть не любити овочі та фрукти.
Що категорично не можна давати котам?
Молочні продукти: молоко, сир, йогурт. Ці продукти можуть викликати у котів діарею.
Шоколад: темний шоколад особливо небезпечний. Шоколад містить теобромін, який токсичний для котів.
Горіхи: макадамія, волоські горіхи. Горіхи можуть бути шкідливими для котів, адже вони важко перетравлюються.
Виноград і родзинки: можуть викликати ниркову недостатність у котів.
Кава, чай, кофеїн: можуть призвести до збудження, тремору та аритмії у котів.
Цибуля, часник, цибуля-порей, шніт-цибуля: можуть викликати анемію у котів.
Ксиліт: цукерки, арахісове масло, жувальна гумка. Ксиліт може призвести до гіпоглікемії (зниження рівня цукру в крові) у котів.
Кокосове молоко: може викликати діарею у котів.
Алкоголь: може призвести до отруєння у котів.
Насіння: може бути шкідливим для котів, адже воно може закупорити кишечник.
Сире м'ясо і риба: може містити бактерії, які можуть викликати у котів захворювання.
Варені кістки: можуть пошкодити зуби і травний тракт кота.
Сире хлібне тісто: може піднятися в шлунку кота і викликати проблеми з диханням.
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