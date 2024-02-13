Продукти, які ваш кіт ніколи не повинен їсти: заборони від ветеринарів

Кішки м'ясоїдні тварини й потребують м'яса. Ветеринари радять враховувати цей факт, якщо ви виховуєте котів.

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Більшість котячих кормів виготовлені саме з м'ясних продуктів, і це важливо для здоров'я тварини. Ветеринари застерегли власників вусанів від звички годувати тварин "зі столу", людською їдою.

"Насправді, ви можете бути здивовані, дізнавшись про деякі звичайні продукти, які ваші коти ніколи не повинні їсти", – пише спеціалізоване видання WebMD.

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Список продуктів, які не повинен їсти кіт, наступний:

Тунець – час від часу трохи тунця, ймовірно, не зашкодить. Але постійна дієта з тунця, приготованого для людей, може призвести до недоїдання, оскільки в ній не буде всіх поживних речовин, необхідних кішці. Крім того, занадто багато тунця може спричинити отруєння ртуттю.

Цибуля, часник – можуть розщеплювати еритроцити кота, що призводить до анемії.

Молоко та інші молочні продукти – більшість кішок не переносять лактозу. Їх травна система не може переробляти молочну їжу, і результатом може бути розлад травлення з діареєю.

Алкоголь – має такий же вплив на котячу печінку та мозок, що й на людину. Але щоб завдати шкоди, потрібно набагато менше. Всього дві чайні ложки віскі можуть викликати кому у 5-кілограмового кота, а ще одна чайна ложка може його вбити.

Виноград і родзинки – можуть викликати ниркову недостатність у котів. Крім того, невелика кількість може викликати у кішки захворювання. Ранніми ознаками є часте блювання та гіперактивність.

Кофеїн – у досить великих кількостях може бути смертельним для кота. А протиотрути немає. Симптоми отруєння кофеїном включають неспокій, прискорене дихання, прискорене серцебиття та тремтіння м’язів. На додаток до чаю та кави, включаючи зерна та гущу, кофеїн можна знайти в какао, шоколаді, колах і стимулюючих напоях. Він також міститься в деяких ліках від застуди та знеболювальних.

Шоколад – може бути смертельним для котів. Отруйною речовиною в шоколаді є теобромін. Він є у всіх видах шоколаду, навіть у білому. Але найнебезпечнішими видами є темний шоколад і несолодкий шоколад для випічки. Вживання шоколаду може викликати порушення серцевого ритму, тремтіння, судоми та смерть.

Жирові обрізки та кістки – можуть бути небезпечними для котів. Жир, як варений, так і сирий, може викликати розлад кишечника з блювотою і діареєю. І кіт може вдавитися кісткою. Кістки також можуть розколотись та порізати внутрішню частину травної системи вашої кішки.

Сирі яйця – білок у сирому яєчному білку, який називається авідин, може перешкоджати засвоєнню біотину вітаміну B. Це може спричинити проблеми зі шкірою, а також проблеми з шерстю вашої кішки.

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Сире м'ясо і риба – фермент сирої риби руйнує тіамін, який є важливим вітаміном групи В для вашої кішки. Нестача тіаміну може спричинити серйозні неврологічні проблеми та призвести до судом і коми.

Собача їжа – постійний раціон з собачої їжі може призвести до серйозного недоїдання вашої кішки. Печінка – в невеликих кількостях допустима, але вживання занадто великої кількості печінки може спричинити токсичність вітаміну А. Це серйозний стан, який може вплинути на кістки вашої кішки. Симптоми включають деформацію кісток, нарости кісток на ліктях і хребті та остеопороз. Отруєння вітаміном А також може спричинити смерть.

Дріжджове тісто – може розтягувати живіт і викликати сильний біль. Крім того, коли дріжджі бродять, вони виробляють алкоголь, який може призвести до алкогольного отруєння.

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