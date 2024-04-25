Супервибухи на Сонці призвели до посилення магнітних бур на Землі

Обсерваторія сонячної динаміки (SDO) ASA зафіксувала рідкісне явище на Сонці – на зірці одночасно сталися чотири вибухи. Коли сонячні плями викидають корональні маси (CME), вони спричиняють порушення геомагнітного поля Землі.

Через сильне магнітне поле магнітний тиск зростає, тоді як атмосферний тиск навколишнього середовища знижується. Це, своєю чергою, знижує температуру відносно навколишнього середовища, оскільки концентроване магнітне поле перешкоджає потоку гарячого нового газу з внутрішніх частин Сонця на поверхню.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, з 25 по 27 квітня прогнозуються чотирибальні геомагнітні шторми. Однак вони можуть значно посилитися з 26 квітня та сягнути небезпечного червоного рівня.

Коли магнітні бурі. Джерело: Мeteoagent.com/solar-flares-storms Коли магнітні бурі. Джерело: Мeteoagent.com/solar-flares-storms

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Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі - це тимчасові коливання магнітного поля Землі, які викликаються викидами сонячної речовини. Ці викиди можуть впливати на роботу електроприладів, а також негативно впливати на самопочуття людей.

Як працюють магнітні бурі?

Сонце постійно викидає в космос заряджені частинки, які утворюють сонячний вітер. Цей вітер зазвичай обтікає Землю, не завдаючи шкоди, завдяки захисному магнітному полю Землі. Однак, іноді сонячні викиди бувають настільки потужними, що можуть тимчасово деформувати або стискати магнітне поле Землі. Це призводить до магнітних бур.

Що відбувається з людиною під час магнітних бур?

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має хронічні захворювання.

Ось деякі з найпоширеніших симптомів:

Головний біль

Запаморочення

Нудота

Слабкість

Підвищена дратівливість

Порушення сну

Болі в м'язах і суглобах

Підвищення або зниження артеріального тиску

Погіршення роботи серця

Загострення хронічних захворювань

Як вберегтися від впливу магнітних бур?

Існує низка рекомендацій, які можуть допомогти вам вберегтися від негативного впливу магнітних бур:

Дотримуватися режиму дня та висипатися. Це допоможе організму впоратися зі стресом, який викликають магнітні бурі.

Харчуватися здоровою їжею. Вживайте їжу, багату на вітаміни та мінерали, які підтримують імунітет.

Пити багато води. Вода допомагає вивести з організму токсини та продукти розпаду.

Відмовитися від вживання алкогольних напоїв та кави. Ці напої можуть посилювати негативний вплив магнітних бур на організм.

Обмежити вживання жирної та солодкої їжі. Ця їжа може призвести до погіршення самопочуття.

Знизити фізичні та емоційні навантаження.

Більше перебувати на свіжому повітрі.

Приймати контрастний душ.

Займатися йогою або медитацією.

Приймати вітаміни та мінеральні добавки.

При погіршенні самопочуття необхідно звернутися до лікаря.

Раніше науковці пояснили, що Сонце-зомбі одного разу може розірвати Землю.

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