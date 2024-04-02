Супертренд весни - 2024: які моделі шкіряних суконь будуть в моді цього сезону

Згідно з прогнозами експертів моди, шкіряні сукні залишатимуться в моді й у 2024 році. Що стосується кольорів, то в моді будуть як класичні чорний і коричневий, так і більш яскраві кольори, такі як червоний, синій і зелений.

Обираючи шкіряну сукню, важливо враховувати тип фігури та особистий стиль. Також важливо вибрати сукню з якісної шкіри, яка прослужить вам довгі роки. Про це пише Радіотрек.

Читайте також: Які сумки будуть в моді у 2024 році: стилісти назвали 6 трендових моделей

Ось деякі з найактуальніших трендів.

Сукні-плащі: Це елегантний та універсальний варіант, який можна одягати як вдень, так і ввечері. Їх можна носити з сорочкою або водолазкою під низ, а також з поясом, щоб підкреслити талію.

Це елегантний та універсальний варіант, який можна одягати як вдень, так і ввечері. Їх можна носити з сорочкою або водолазкою під низ, а також з поясом, щоб підкреслити талію. Сукні з запахом: Цей фасон підходить для будь-якої фігури і підкреслює жіночність. Сукні з запахом можна носити як з поясом, так і без нього.

Цей фасон підходить для будь-якої фігури і підкреслює жіночність. Сукні з запахом можна носити як з поясом, так і без нього. Сукні з розрізом: Цей тренд додає трохи сміливості та сексуальності. Розріз може бути спереду, ззаду або збоку.

Цей тренд додає трохи сміливості та сексуальності. Розріз може бути спереду, ззаду або збоку. Асиметричні сукні: Цей тренд ідеально підходить для тих, хто хоче виділитися з натовпу. Асиметричні сукні можуть мати різні фасони та крої.

Цей тренд ідеально підходить для тих, хто хоче виділитися з натовпу. Асиметричні сукні можуть мати різні фасони та крої. Сукні міді: Це класичний та елегантний варіант, який завжди в моді. Сукні міді можна носити з будь-яким взуттям та аксесуарами.

Шкіряні сукні - це чудовий спосіб створити стильний та елегантний образ. З безліччю доступних фасонів і кольорів ви обов'язково знайдете сукню, яка підійде саме вам.

Нагадаємо, ми вже писали, що буде в тренді у 2024 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!