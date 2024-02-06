Субпродукти в меню: кому їсти категорично заборонено

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Субпродукти є традиційно їстівними органами тварин. Серед них — печінка, серце, мізки та кишки.

Звісно, що найбільша кількість м’ясних страв готується з м’язового м’яса худоби. Однак у багатьох країнах готують популярні страви з органів тварин. Деякі з них навіть вважають візитівками національної кухні, як качина печінка у Франції, яловичий язик у Латинській Америці чи свиняча печінка в Німеччині. В азійській кухні також часто використовують органи тварин, зокрема нирки, шлунки та кишки.

Цікаво, що під час Другої світової війни споживання субпродуктів в Америці значно зросло. Це сталося завдяки зусиллям та закликам уряду, адже значна частина м’язового м’яса країни йшла на харчування військових.

ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ

115 грамів сирої яловичої печінки містить 153 калорії, 23 грами білка, 4 грами жирів та 4 грами вуглеводів. 115 грамів сирого яловичого серця містить 127 калорій, 20 грамів білка, 4 грами жирів та не містить вуглеводів.

Субпродукти багаті поживними речовинами. За винятком рубця (кишок) і мізків, більшість м’ясних органів є хорошим джерелом вітамінів і мінералів, у тому числі багатьох вітамінів групи В, заліза та цинку.

ПОТЕНЦІЙНА КОРИСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я

Знижує ризик хвороби АльцгеймераУ печінці присутній тіамін, або вітамін В1. Дослідження показали, що він допомагає запобігти факторам ризику хвороби Альцгеймера, включаючи втрату пам’яті та утворення бляшок з бета-амілоїду.

Джерело заліза та енергіїОргани тварин, особливо печінка і нирки, містять залізо. У багатьох людей спостерігається дефіцит цього мікроелементу, симптомами є втома та брак енергії. Вживання субпродуктів (особливо печінки) підвищує рівень заліза в крові та відповідно енергії.

Сприяє зниженню ризику розвитку ракуРибофлавін, або вітамін В2, є в м’ясних органах, особливо в нирках і печінці. Дослідження показали, що рибофлавін допомагає знизити ризик раку легенів і колоректального раку. Доведено, що дефіцит рибофлавіну підвищує ймовірність раку стравоходу.

Зміцнює імунну системуЧимало субпродуктів, зокрема печінка, нирки та серце, містять багато цинку. Цей мінерал необхідний для правильної роботи імунної системи. Люди з дефіцитом цинку більш сприйнятливі до інфекції. Крім того, значна кількість біодоступного заліза також сприяє кращому імунному захисту.

ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ

Рівень холестеринуСубпродукти є дуже поживними, однак вони також містять багато насиченого жиру та холестерину (особливо печінка та серце). Останні впливають на рівень холестерину у крові та зумовлюють підвищення ризику серцевого нападу або інсульту. Тому рекомендується вживати м’ясні органи в помірних кількостях.

Ризик загострень подагриЛюдям з подагрою слід уникати частого споживання субпродуктів, оскільки вони містять високий рівень пурину. Продукти, багаті на пурин, можуть сприяти прогресуванню ураження суглобів у хворих на подагру.

ГемохроматозЛюди з діагнозом гемохроматоз й так мають забагато заліза в крові та його накопичення печінкою, тому їм варто обмежити споживання субпродуктів, багатих на цей мікроелемент.