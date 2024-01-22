Зіткнетеся з невдачею: чому не можна починати важливі справи у понеділок

Понеділок - це день, коли багато людей ставлять перед собою цілі та починають нові справи. Однак, згідно з прикметами та раціональними аргументами, це не найкращий день для таких починань.

Деякі люди вірять, що в понеділок вплив "невдалих" планет, таких як Сатурн, досягає свого піку. Це може призвести до того, що нові починання будуть невдалими або будуть супроводжуватися труднощами. Про це пише Ukr.media.

Понеділок - день подолання перешкод

Згідно з народними прикметами, понеділок вважається днем, коли природа бунтує проти нових починань. Тому запуск проєктів у цей день може призвести до неприємних наслідків.

Балансування енергії

Дехто стверджує, що понеділок є часом для балансування енергії та підготовки до тижня. Починати нові справи в цей день вважається поспішним і незбалансованим рішенням, що може призвести до негативних наслідків.

"Поганий" день

Інші люди вірять, що енергія понеділка може зробити ваш старт менш вдалим, а проєкти стати схильними до впливу негативних сил. У цей день краще закривати всі нагальні питання і не поспішати робити щось нове у своєму житті.

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Емоційна складова

Важливо також враховувати й емоційну складову. Більшість людей упродовж життя намагаються змінити своє життя саме в понеділок. Однак, чи багато хто з них досягає бажаного? На емоційну складову точно слід зважати та обирати для нових справ інший час, який видається більш підходящим.

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