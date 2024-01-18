Для чого на вхідні двері вішають дзвоники: народні повір'я та забобони

За прикметами, дзвіночок в будинку – це талісман, який захищає від негараздів і притягує удачу. В це вірили наші предки і часто це показується в поп-культурі.

Дзвіночок – це не тільки красивий декоративний елемент, але і талісман, який може принести удачу і захистити від негараздів. Важливо правильно вибрати місце для дзвіночка і дотримуватися прикмет, пише vcf.vn.ua.

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Основні прикмети про дзвіночок в будинку:

Вішати рекомендується біля вхідних дверей, щоб домочадці і гості переступали поріг зі світлими думками, не несли злобу і негатив.

Якщо в будинку хтось захворів, господиня повинна була тричі подзвонити в дзвіночок, наближаючи швидке одужання.

Дзвін сигналізував про важливу подію – весілля, народження дитини, іменинах, скликаючи всіх родичів і сусідів приєднатися до святкування.

Якщо в будинку діти граються мелодійними дзвіночками, значить, доля буде вподобу сім’ї. Звук привертає багатство і благополуччя, очищаючи простір.

Де можна повісити дзвіночок?

Біля вхідних дверей – відганяє негатив і нечисть.

У спальні – для залучення любові і гармонії в сімейні стосунки.

Біля вікон – для захисту від хвороб.

На кухні – для залучення фінансового благополуччя.

До чого прикмета, якщо знайти дзвіночок?

Знахідка дзвіночка для дівчини – це зустріч з судженим.

Для хлопця – успішне майбутнє, виконання бажань.

Для жінки – розлад у стосунках з чоловіком.

Для чоловіка – фінансовий успіх.

До чого прикмета, якщо чути звук дзвіночка, якого немає?

Для жінки – зміни в особистому житті.

Почути дзвін після заходу сонця – ризик нещасного випадку, пожежі, крадіжки.

Почути дзвінок вранці або вдень – збільшення в сім’ї.

Прикмети про те, чому ночами чується звук дзвіночка

Несприятливий значення має дзвін вночі. Вважається, що це злі духи насилають біди і хвороби.

Випадково зачеплений дзвіночок – неприємності.

Дзвіночок задзвонив від вітру або протягу – фінансові проблеми.

Звук дзвіночка від домашнього вихованця – хвороби і витрати.

Дзвіночок не перестає дзвеніти – можливі лиха.

Альтернативний погляд

Дзвін дзвонів може передбачати погоду: дзвінкий звук – хороша погода, глухий – дощ.

Неочікуваний дзвін дзвонів може бути передвісником швидкої смерті.

Серед моряків не пов’язаний зі службою звук дзвонів вважався повідомленням про потерпілого крах судні.

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