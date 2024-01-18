Для чого на вхідні двері вішають дзвоники: народні повір'я та забобони
За прикметами, дзвіночок в будинку – це талісман, який захищає від негараздів і притягує удачу. В це вірили наші предки і часто це показується в поп-культурі.
Дзвіночок – це не тільки красивий декоративний елемент, але і талісман, який може принести удачу і захистити від негараздів. Важливо правильно вибрати місце для дзвіночка і дотримуватися прикмет, пише vcf.vn.ua.
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Основні прикмети про дзвіночок в будинку:
- Вішати рекомендується біля вхідних дверей, щоб домочадці і гості переступали поріг зі світлими думками, не несли злобу і негатив.
- Якщо в будинку хтось захворів, господиня повинна була тричі подзвонити в дзвіночок, наближаючи швидке одужання.
- Дзвін сигналізував про важливу подію – весілля, народження дитини, іменинах, скликаючи всіх родичів і сусідів приєднатися до святкування.
- Якщо в будинку діти граються мелодійними дзвіночками, значить, доля буде вподобу сім’ї. Звук привертає багатство і благополуччя, очищаючи простір.
Де можна повісити дзвіночок?
- Біля вхідних дверей – відганяє негатив і нечисть.
- У спальні – для залучення любові і гармонії в сімейні стосунки.
- Біля вікон – для захисту від хвороб.
- На кухні – для залучення фінансового благополуччя.
До чого прикмета, якщо знайти дзвіночок?
- Знахідка дзвіночка для дівчини – це зустріч з судженим.
- Для хлопця – успішне майбутнє, виконання бажань.
- Для жінки – розлад у стосунках з чоловіком.
- Для чоловіка – фінансовий успіх.
До чого прикмета, якщо чути звук дзвіночка, якого немає?
- Для жінки – зміни в особистому житті.
- Почути дзвін після заходу сонця – ризик нещасного випадку, пожежі, крадіжки.
- Почути дзвінок вранці або вдень – збільшення в сім’ї.
Прикмети про те, чому ночами чується звук дзвіночка
- Несприятливий значення має дзвін вночі. Вважається, що це злі духи насилають біди і хвороби.
- Випадково зачеплений дзвіночок – неприємності.
- Дзвіночок задзвонив від вітру або протягу – фінансові проблеми.
- Звук дзвіночка від домашнього вихованця – хвороби і витрати.
- Дзвіночок не перестає дзвеніти – можливі лиха.
Альтернативний погляд
- Дзвін дзвонів може передбачати погоду: дзвінкий звук – хороша погода, глухий – дощ.
- Неочікуваний дзвін дзвонів може бути передвісником швидкої смерті.
- Серед моряків не пов’язаний зі службою звук дзвонів вважався повідомленням про потерпілого крах судні.
Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.
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