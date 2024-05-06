Коштував більше, ніж його вага в золоті: археологи знайшли рідкісний римський предмет (фото)

На археологічних розкопках у Сполученому Королівстві виявлено неймовірно рідкісний артефакт римської епохи, виготовлений із речовини, яка колись коштувала дорожче, ніж золото.

Цей предмет знайшли під час розкопок, проведених у 2023 році археологами та волонтерами на місці римської лазні, розташованої на території спортивного клубу в місті Карлайл, на півночі Англії, пише cumberland.gov.uk.

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Під час дослідження грудки, виготовленої з м'якої таємничої фіолетової речовини, з'ясувалося, що вона містить бджолиний віск та елемент, відомий як бром. Це є переконливим свідченням того, що вона є зразком тирського пурпуру - штучного барвника, який високо цінувався в стародавньому світі.

Цей барвник, який має фіолетовий колір, видобувається з декількох видів хижих морських равликів, що мешкають у Середземноморському регіоні. Виробництво тирського пурпуру було надзвичайно складним завданням. Процес був трудомістким і вимагав збору тисяч морських равликів. Насправді за оцінками, для отримання лише грама барвника потрібно було б обробити до 12 000 окремих молюсків.

Зразок тирійського пурпуру, знайдений на місці археологічних розкопок римської лазні в Карлайлі, Англія. Джерело: ANNA GIECCO/CUMBERLAND COUNCIL Зразок тирійського пурпуру, знайдений на місці археологічних розкопок римської лазні в Карлайлі, Англія. Джерело: ANNA GIECCO/CUMBERLAND COUNCIL

В результаті, у римські часи він був надзвичайно дорогим, настільки, що коштував дорожче, ніж золото, фунт за фунт. Пігмент, як правило, був зарезервований для використання вищими ешелонами суспільства.

"Протягом тисячоліть тирський пурпур був найдорожчим і найзатребуванішим кольором у світі", - сказав Френк Джієкко, археолог з консалтингової компанії Wardell Armstrong, яка брала участь у розкопках на місці Карлайл.

Знахідка твердого зразка, такого як з Карлайла, є особливо незвичайною знахідкою, за словами Джієкко.

"Це єдиний відомий нам приклад у Північній Європі - можливо, єдиний приклад твердого зразка пігменту у формі невикористаного пігменту фарби в будь-якому місці Римської імперії", - сказав Джієкко. "Приклади цього були знайдені в настінних розписах (наприклад, у Помпеях), а також у деяких розписних трунах високого статусу з римської провінції Єгипет".

Вважається, що тирський пурпур вперше був виготовлений у 2-му тисячолітті до нашої ери фінікійцями - стародавньою цивілізацією середземноморського регіону, яка виникла в прибережному регіоні Леванту, головним чином на території, яку зараз займає сучасний Ліван.

Фіолетовий пігмент був найвідомішим у Тірі - місті, розташованому в Лівані, яке є одним із найстаріших безперервно заселених поселень у світі. Однак його також виготовляли в інших регіонах Середземномор'я, наприклад у Північній Африці.

Нагадаємо, археологи виявили місце смерті першого римського імператора.

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