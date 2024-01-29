Стимулює ріст та цвітіння: як зробити буряковий відвар для кімнатних рослин
Кімнатні рослини, як і всі живі організми, потребують регулярного догляду та підживлення. Досвідчені квітникарі знають, що добриво можна приготувати самостійно, не витрачаючи зайвих коштів.
Одним із ефективних і доступних засобів для підживлення кімнатних рослин є буряковий відвар. Він містить у собі калій, кальцій, магній, фтор, марганець та фосфор, які необхідні для росту та цвітіння рослин. Про це пише telegraf.
Рецепт приготування бурякового відвару
Для приготування бурякового відвару вам знадобляться:
- 1 кг буряка
- 3 л води
- Промийте буряк і наріжте його шматочками.
- Залийте буряк водою і поставте на вогонь.
- Варіть буряк до готовності, приблизно 30 хвилин.
- Остудіть відвар і процідіть його через сито.
- Розбавте відвар водою у співвідношенні 1:1.
Готове добриво можна використовувати для поливу кімнатних рослин. Найкраще поливати рослини буряковим відваром раз на тиждень, особливо в період вегетації.
Користь бурякового відвару для кімнатних рослин
Буряковий відвар має такі переваги:
- Стимулює зростання та цвітіння рослин;
- Зміцнює імунну систему рослин;
- Захищає рослини від хвороб та шкідників;
- Покращує структуру ґрунту.
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Поради щодо застосування бурякового відвару
- Буряковий відвар краще використовувати свіжим, але його можна зберігати в холодильнику до 2 днів.
- Перед поливом буряковим відваром переконайтеся, що ґрунт у горщику сухий.
- Не переливайте рослини, інакше вони можуть загинути.
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