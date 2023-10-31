Коли у вас купа зайвої гречки: Як зробити підкормку для рослин із крупи

Як зробити добрива для кімнатних рослин з гречки

Деякі господині створюють великі запаси гречки в своїй кухні, іноді так багато, що її навряд чи вдасться з'їсти до закінчення терміну придатності. У такій ситуації викидати цей продукт зовсім необов'язково, оскільки його можна використовувати для створення корисного добрива. Цей метод може бути особливо корисним для дачників, які вирощують розсаду.

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Анастасія Коврижних, вчений-агроном та ландшафтний дизайнер, який співпрацює з мережевим виданням "БелНовости", розповідає про те, як перетворити гречку на чудове добриво.

Для приготування цього добрива досить просто насипати гречку в глибокий контейнер і залити її чистою водою в співвідношенні одна ложка гречки до 300 мл води. Потім залишити це суміш протягом 24 годин.

Після цього часу у воді з'явиться велика кількість мікроелементів, які є в складі гречки. Гречка містить калій, фосфор, кальцій, магній та інші корисні елементи для рослин.

Отримане добриво потрібно пропустити через фільтр, щоб відокремити відходи гречки від рідини, і розбавити його у два рази, додавши нову порцію чистої води.

Отриману рідину можна використовувати для поливу розсади. Краще цю процедуру проводити щотижня, щоб рослини отримували всі необхідні мікроелементи.

Крім того, це гречкове добриво може бути використане не тільки для розсади, а також для кімнатних рослин, щоб забезпечити їх необхідними корисними речовинами.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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