Стильний гардероб для жінок за 50: сім речей, які обов’язково потрібно мати в шафі

З віком зовнішність жінки змінюється – і не лише вага, форми, а й те, який вигляд має на жінці колись звичний одяг і його кольори. Це змушує жінок часто навіть підсвідомо бути обережнішим з вибором одягу того чи іншого кольору.

Часто жінки старше 50 років через те, що хвилюються через свій зовнішній вигляд, уникають багатьох кольорів, які, навпаки, можуть їм личити якнайкраще. Тому не бійтесь експериментів. Про це пише Радіотрек.

Сукні

Надавайте перевагу моделям прямого крою з однотонних тканин. Це можуть бути елегантні сукні-сорочки або сукні у стилі "плаття-футляр". Такі моделі личитимуть практично кожній жінці. Для приховування проблемних зон живота чи стегон обирайте сукні з вільним кроєм.

Блузки та сорочки

Носіть класичні моделі неяскравих пастельних кольорів. Чудово підійдуть білий, бежевий, персиковий, блакитний. Обирайте прості лаконічні фасони без зайвих деталей.

Джинси

Віддавайте перевагу класичним моделям темно-синього, чорного або сірого кольору без оздоблень та пошкоджень.

Штани

Штани прямого крою чи з легкою розширеністю донизу гарно поєднуються з різним верхом - светрами, блузками, жилетами.

Жакети

Стильно виглядають як класичні костюми (піджак + спідниця/штани), так і ансамблі з різними жакетами та низом.

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Кардигани

Обирайте сучасні моделі з якісних тканин, уникаючи "бабусиного" стилю. Гарно виглядають як короткі, так і максі-довжини.

Верхній одяг

У холодну пору зручні теплі пуховики. Але елегантнішим вибором будуть пальта класичного крою. Також стильно виглядає штучне хутро.

Ось основні рекомендації щодо формування гардеробу для жінки 50+. Обирайте зручний, якісний та витончений одяг, що підкреслює ваші переваги!

Нагадаємо, ми вже писали, які речі будуть в тренді весною -2024 року.

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