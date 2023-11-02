Стилісти порадили найкращі стрижки для жінок за 40 (фото)

Стилісти рекомендують жінкам за 40 років вибирати стрижки, які підкреслюють їхню красу та впевненість у собі. Важливо обрати стрижку, яка буде виглядати об’ємною та стильною. Професійні перукарі та стилісти радять при виборі стрижки рекомендують враховувати такі фактори, як тип волосся, форма обличчя та стиль життя.

Зіркова перукарка Джина Рівера, яка стриже знаменитостей, у коментарі SheFinds порадила звернути увагу на піксі з бахромою. Ця зачіска здатна підкреслити очі та вилиці. Вона радить додати зачесаний набік чубчик. Решту волосся вона порадила зібрати "під кутом", щоб приховати втрату волосся.

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Експертка-стилістка Ганіма Абдулла порадила "зрілим жінкам" обирати стрижки з чубчиком-шторкою.

"Незалежно від того, яке у вас довге волосся чи коротша стрижка, додавання не лише бахроми, а й особливого чубчика-шторки до вашого образу може миттєво сприяти симетрії", – сказала експертка.

Чубчик-шторка, зазначає Абдулла, створює м’яку, природну хвилю на маківці. Також — це миттєвий спосіб створити більше об’єму, інтересу та руху.

Джина Рівера вважає, що жінкам варто також згадати про асиметричний лоб, який є довшою версією класичного боба. Однією з головних причин цього, додає вона, є той факт, що ця зачіска універсальна та підходить для створення молодшого вигляду.

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Додавання глибокого бічного проділу до вашої асиметричної стрижки може "створити більше об’єму на маківці, буквально зсуваючи більше волосся на одну сторону голови", – зауважила експертка.

Вона також радить додати до стрижки довгі шари, що обрамляють обличчя.

Це створить більше об’єму, руху та молодості в цілому. Рівера каже, що "легко додати довші шари, щоб створити об’єм".

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