Стилісти показали весняно-літні варіанти для модного манікюру (фото)

З першими теплими днями весни приходить час оновлення манікюру. У 2024 році популярними стають м'які та мрійливі відтінки, які ідеально підходять для теплої погоди.

Пастельні кольори стають головним трендом цієї весни. Від м'ятно-зеленого до кремово-помаранчевого та рожевого кольору жувальної гумки - це ті відтінки, які гармонійно поєднуються з весняними образами та створюють атмосферу легкості й свіжості.

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Манікюр із пастельних кольорів відображає всю красу весняних тенденцій. Він може бути як класичним, так і експериментальним - все залежить від вашого смаку та уяви. Для любителів ретро стилів пропонується манікюр з великими пастельними квітами, який нагадує про 70-ті роки.

Також в тренді манікюр із м'ятного кольору, який виглядає яскраво та стильно. Навіть найбільш недооцінений пастельний відтінок може додати вашому образу особливого шарму та оригінальності.

Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com

Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com

Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com

Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com

Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com

Новітнім напрямком є пастельний манікюр, інспірований пейзажами пустелі. Його піщані відтінки та приглушені кольори створюють незабутню атмосферу загадковості та таємничості.

Для тих, хто любить яскраві акценти, пропонується манікюр з акварельними веселковими завитками. Він додає вашому образу яскравості та радісності.

Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com

Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com

Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com

Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com

Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com

Любителям класики підійде манікюр з лавандовими полями або простий квітковий дизайн. Вони додають образу ніжності та жіночності.

Не обходьте увагою також пастельний мармур та мінімалістичний манікюр із невеликими плямами пастельних кольорів. Вони створюють дивовижний ефект легкості та грації.

Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com

Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com

Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com Який колір нігтів в тренді 2024. Джерело: Скриншот з instagram.com

Загалом, пастельний манікюр - це відмінний спосіб відзначити прихід весни та створити ніжний та жіночний образ. Оберіть той відтінок та дизайн, який найбільше вам подобається, і насолоджуйтеся красою цієї пори року разом з вашим манікюром.

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