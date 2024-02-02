Стилісти показали найкращі зачіски для жінок з круглим обличчям (фото)

Якщо ви власниця круглого обличчя та шукаєте ідеальну зачіску, спробуйте скористатися порадами стилістів. З правильним вибором стрижки та укладання ви зможете підкреслити свою красу та візуально витягнути обличчя.

Експерти у коментарі Vogue France радять круглолицим довгі хвилі, асиметричні стрижки та косий проділ. Це можуть бути шари, легка недбалість та текстурні стрижки – вони допоможуть візуально звузити обличчя.

Також читайте: Сім кольорів волосся, які будуть трендовими у 2024 році

Також важливо підкреслити погляд. Використовуйте чубчик, щоб акцентувати на очах та відвести увагу від форми обличчя.

Найпривабливіші зачіски для круглого обличчя:

Довгі хвилі: М'які хвилі візуально витягують обличчя та додають йому жіночності.

Асиметрія – чудовий спосіб створити вертикальні лінії та збалансувати пропорції обличчя.

Боб з косим проділом: класичний варіант, який ніколи не вийде з моди.

Піксі з чубчиком: смілива та стильна стрижка, яка підходить для власниць сміливого характеру.

Багатошарові стрижки: шари додають текстури та об'єму, візуально подовжуючи обличчя.

Не бійтеся експериментувати. Спробуйте різні зачіски та укладання, щоб знайти свій ідеальний образ.

Фото зачісок, які личитимуть жінкам з круглим обличчям:

Нагадаємо, фахівці, що знаються на перукарському мистецтві, назвали зачіски, які ідеально підійдуть для жінок з витонченим волоссям. Ці зачіски є модними, стильними та простими у догляді.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!