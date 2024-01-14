Стилісти назвали три помилки при макіяжі, які роблять жінок за 40 ще старшими

Більшість жінок регулярно наносять макіяж, щоб приховати недоліки та підкреслити свої найкращі риси. Однак навіть досвідчені візажисти можуть допускати помилки, які можуть зробити їхні обличчя виглядати старше, ніж вони є насправді.

Експерти назвали три поширені помилки макіяжу, які можуть вас старити. Поради фахівців зібрало видання SheFinds.

Читайте також: Як правильно доглядати за бровами та покращити їхній стан

Занадто велика кількість тонального крему

Тональний крем може допомогти приховати нерівний тон шкіри та почервоніння, але важливо не перестаратися. Занадто багато тонального крему може створити непропорційну або штучну зовнішність, а також підкреслити зморшки та тонкі лінії.

Щоб уникнути цього, наносьте тональний крем лише на ті ділянки обличчя, де він потрібен, і добре розтушуйте його. Ви також можете використовувати коректор кольору, щоб замаскувати плями або припухлості.

Темні тіні для повік

З віком наші очі можуть виглядати більш закритими. Це може бути пов’язано з тим, що верхня повіка стає пухкішою та може приховувати нижню повіку.

Якщо ви хочете, щоб ваші очі виглядали більш відкритими, уникайте темних тіней для повік. Замість цього вибирайте світлі або середньо-нейтральні відтінки, які допоможуть створити світло і відвернути увагу від зморщок.

Нехтування бровами

Брови можуть значно вплинути на загальний вигляд вашого обличчя. Рідкісні або неоховані брови можуть зробити ваше обличчя виглядати старше.

Щоб уникнути цього, заповнюйте рідкісні брови олівцем для брів відтінку, який підходить до вашого волосся. Ви також можете використовувати гель для брів, щоб зафіксувати їх форму.

Відповідно до цих порад, ви можете створити свіжий та сучасний макіяж, який не додасть вам років.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя до макіяжу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!