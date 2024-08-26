Стилісти назвали топ трендових шкіряних курток осені-2024

Осінь вже скоро, а це означає, що час оновити гардероб. І якщо ви шукаєте універсальну річ, яка додасть вашому образу стилю та шарму, то шкіряна куртка – це саме те, що вам потрібно. Цього сезону шкіряні вироби повертаються на модний олімп, пропонуючи різноманіття стилів та дизайнів. Про це пише wowhatwear.

Від класики до авангарду: тренди шкіряних курток осені

Мінімалістична елегантність: Довгі моделі з лаконічними лініями та сріблястими блискавками ідеально впишуться в сучасний міський стиль. Структуровані коміри та трохи завищений крій додадуть образу вишуканості.

Довгі моделі з лаконічними лініями та сріблястими блискавками ідеально впишуться в сучасний міський стиль. Структуровані коміри та трохи завищений крій додадуть образу вишуканості. Квадратний силует: Короткие куртки з квадратним вирізом – це свіжий подих у світі шкіряних виробів.Такий фасон підкреслить талію і додасть образу жіночності.

Короткие куртки з квадратним вирізом – це свіжий подих у світі шкіряних виробів.Такий фасон підкреслить талію і додасть образу жіночності. Бордовий – колір сезону: Глибокий бордовий відтінок став одним з головних трендів осені. Шкіряна куртка такого кольору стане яскравим акцентом у вашому гардеробі.

Глибокий бордовий відтінок став одним з головних трендів осені. Шкіряна куртка такого кольору стане яскравим акцентом у вашому гардеробі. Штучний вінтаж: Якщо ви любите ретро-стиль, зверніть увагу на моделі зі штучним ефектом потертості.Коричнева куртка-авіатор оверсайз додасть вашому образу нотку бунтарства.

Якщо ви любите ретро-стиль, зверніть увагу на моделі зі штучним ефектом потертості.Коричнева куртка-авіатор оверсайз додасть вашому образу нотку бунтарства. Шкіряний блейзер: елегантність у шкірі: Шкіряний блейзер – це універсальна річ, яка підійде як для офісу, так і для вечірки. Поєднуйте його з джинсами, спідницею або сукнею – і ви завжди будете виглядати стильно.

Шкіряний блейзер – це універсальна річ, яка підійде як для офісу, так і для вечірки. Поєднуйте його з джинсами, спідницею або сукнею – і ви завжди будете виглядати стильно. Байкерська класика: Байкерські куртки ніколи не виходять з моди. Цього сезону дизайнери пропонують як класичні моделі, так і більш експериментальні варіанти з різними декоративними елементами.

Як обрати свою ідеальну шкіряну куртку?

При виборі шкіряної куртки зверніть увагу на якість матеріалу, фасон, колір і, звичайно ж, на ваш власний стиль.Пам'ятайте, що шкіряна куртка – це інвестиція, тому обирайте модель, яка прослужить вам не один сезон.

З чим носити шкіряну куртку?

Шкіряна куртка – це універсальна річ, яка поєднується практично з усім. Ви можете носити її з джинсами,сукнями, спідницями, брюками. Головне – підібрати правильні аксесуари.

Шкіряна куртка – це не просто одяг, це символ стилю та впевненості в собі. Цього сезону дизайнери пропонують безліч цікавих моделей, які дозволять вам створити унікальний образ. Не бійтеся експериментувати і додавати в свій гардероб нові яскраві акценти!

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