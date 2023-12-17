Стилісти назвали топ-6 стрижок, які будуть трендовими у 2024 році (фото)

У 2024 році в моді будуть стрижки та зачіски, які підкреслюють індивідуальність та природну красу. Так вважають провідні стилісти та перукарі.

Серед найпопулярніших варіантів - боб, чубчик у стилі Джейн Біркін, міксі, природна текстура волосся, вирізка та тупий чубчик, пише VogueScandinavia.

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Провідні перукарі Швеції надали поради щодо трендових зачісок на наступний рік.

Стрижка боб

Боб - це універсальна стрижка, яка підходить до будь-якої форми обличчя і текстури волосся. У 2024 році популярними будуть як класичні боб-каре, так і більш асиметричні варіанти з текстурою.

Чубчик у стилі Джейн Біркін

Чубчик у стилі Біркін - це прямий чубчик, який обрамляє обличчя. Він є стильним і універсальним варіантом, який підходить до будь-якої стрижки.

Міксі

Міксі - це стрижка, яка поєднує в собі елементи каре та піксі. Вона є яскравим і зухвалим варіантом, який підходить для сміливих особистостей.

Природна текстура

У 2024 році популярними будуть стрижки та зачіски, які підкреслюють природну текстуру волосся. Цей тренд відображає зростаючий інтерес до натуральності.

Вирізка

Вирізка - це ультракоротка стрижка, яка вимагає впевненості. Вона є символом незалежності та сили.

Тупий чубчик

Це прямий чубчик, який стрижеться на одному рівні. Він є стильним і універсальним варіантом, який підходить до будь-якої стрижки.

Ці тренди відображають бажання людей самовиражатися та підкреслювати свою індивідуальність. Вони також підкреслюють важливість природної краси, кажуть перукарі-стилісти.

Нагадаємо, фахівці, що знаються на перукарському мистецтві, назвали зачіски, які ідеально підійдуть для жінок з витонченим волоссям. Ці зачіски є модними, стильними та простими у догляді.

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