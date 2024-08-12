Стилісти назвали зачіски, яких слід уникати жінкам після 50: привертають увагу до недоліків (фото)

З віком кожна жінка заслуговує виглядати і почуватися впевнено, незалежно від того, яку зачіску вона обирає. Втім, деякі стилі можуть не найкращим чином підкреслювати вашу природну красу та навіть погіршувати ситуацію з витонченим або рідким волоссям.

Стилісти звертають увагу на кілька зачісок, які краще уникати після 50 років. Експерти попередили, що деякі зачіски можуть підкреслити тонкість волосся та витончення.

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Яка модна зачіска не підійде зрілій жінці. Джерело: Shutterstock Яка модна зачіска не підійде зрілій жінці. Джерело: Shutterstock

Яка модна зачіска не підійде зрілій жінці. Джерело: Shutterstock Яка модна зачіска не підійде зрілій жінці. Джерело: Shutterstock

Яка модна зачіска не підійде зрілій жінці. Джерело: Shutterstock Яка модна зачіска не підійде зрілій жінці. Джерело: Shutterstock

Однією з них є середній проділ. Хоча багато жінок звикають розділяти волосся посередині, з віком це може підкреслювати витончення на маківці. Краще спробувати бічний проділ, який допоможе приховати ці зміни.

Яка модна зачіска не підійде зрілій жінці. Джерело: Shutterstock Яка модна зачіска не підійде зрілій жінці. Джерело: Shutterstock

Наступний стиль — супер-пряме волосся. Якщо ви постійно випрямляєте волосся, це може зробити його тоншим та ламким. Залишаючи волосся природно текстурованим або додаючи легку хвилястість, ви зможете виглядати молодше.

Яка модна зачіска не підійде зрілій жінці. Джерело: Shutterstock Яка модна зачіска не підійде зрілій жінці. Джерело: Shutterstock

Коси, особливо тугі, також не завжди є найкращим варіантом, оскільки вони можуть підкреслити рідкість волосся на шкірі голови. Натомість оберіть вільніший стиль, який не напружує шкіру голови.

Яка модна зачіска не підійде зрілій жінці. Джерело: Shutterstock Яка модна зачіска не підійде зрілій жінці. Джерело: Shutterstock

Надзвичайно довге волосся теж може стати проблемою. Хоча немає вікових обмежень на довжину волосся, дуже довгі пасма можуть виглядати неохайно, якщо за ними не доглядати. Крім того, така довжина може тягнути обличчя і наголошувати на ознаках старіння.

Яка модна зачіска не підійде зрілій жінці. Джерело: Shutterstock Яка модна зачіска не підійде зрілій жінці. Джерело: Shutterstock

Стрижка піксі часто рекомендується як стильний варіант, проте, якщо вона надто коротка або збрита на нижній частині, це може привертати увагу до рідкої шкіри голови.

Яка модна зачіска не підійде зрілій жінці. Джерело: Shutterstock Яка модна зачіска не підійде зрілій жінці. Джерело: Shutterstock

Нарешті, високий хвіст може підкреслити витонченість волосся, особливо якщо воно тонке по всій довжині.

Яка модна зачіска не підійде зрілій жінці. Джерело: Shutterstock Яка модна зачіска не підійде зрілій жінці. Джерело: Shutterstock

Альтернативою може стати низький хвіст або пучок, що додасть вашому образу м'якості.

Раніше стилісти назвали зачіски, які роблять жінок молодшими.

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