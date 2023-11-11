Стилісти назвали 10 помилок в образі, які зроблять вас старшою

Всі ми хочемо виглядати молодше свого віку. Насправді, це не так важко, як здається, якщо дотримуватись певних правил.

Про це пише Радіотрек.

Оберіть одяг, який вам дійсно пасує

Носіння завеликого чи затісного одягу може створювати ілюзію зайвих років.

Тримайте поставу

Сутулість чи інші недоліки постави можуть зробити вас візуально старшими. Не обирайте одяг, який ще більше підкрслить це.

Приділяйте увагу крою одягу

Замість одягу масового виробництва, який призначений для широкого спектру фігур, варто розглядати індивідуальне пошиття. Це дозволить вам носити одяг з урахуванням всіх нюансів вашої фігури.

Будьте обережні з модними тенденціями

Надмірне слідування моді може зробити вас старшими. Зберігайте баланс, додаючи до гардеробу класичні речі, які не виходять з моди.

Вибирайте яскраві кольори

Тьмяні одотонні кольори можуть додати вам років. Освіжіть свій гардероб яскравими та життєрадісними відтінками.

Не забувайте про аксесуари

Прикраси, шарфи та ремені додають вашому стилю індивідуальність. Знайдіть баланс у використанні аксесуарів.

Оновлюйте своє взуття

Старе або неакуратне взуття може зробити вас старшими.

Урізноманітніть свій гардероб

Чорний колір може зробити вас стрункішими, але важко підібрати гардероб лише у чорних тонах. Тому додавайте яскравості своїм образам.

Читайте також: Стилісти назвали три зачіски, які зроблять вас молодшими на 10 років (фото)

Дбайте про свою зовнішність

Завжди обирайте стильну зачіску та макіяж.

Будьте впевнені у собі

Впевненість у собі робить вас молодшими та притягує увагу оточуючих.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно обрати светр з синтетики.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!