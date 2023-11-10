Стилісти відповіли, як правильно обрати светр з синтетики, щоб був теплий

Ціни все більше зростають, тому ми шукаємо дешевий одяг нормальної якості. Незабаром зима, тому покупка теплого вбрання надзвичайно актуальна. Звісно , найкраще гріють натуральні матеріали, але й коштують вони дуже дорого. Як зекономити, але при цьому придбати якісний одяг, підкаже Ukr.media.

Найчастіше на етикетках можна прочитати, що у складі тканин присутні штучні волокна — поліестер, акрил, еластан, нейлон, поліамід, поліефір.

В синтетичних тканин є як переваги, так і недоліки. Вони не деформуються при пранні, добре зберігають форму, недорогі, слабо мнуться. З іншого боку, вони не дихають, погано пропускають вологу, можуть спричинити алергічні реакції та не гріють у холод. Тому зазвичай виробники поєднують синтетичні та натуральні волокна і створюють суміші.

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Тому, якщо ви плануєте покупку зимового одягу з синтетичних волокон, в його складу має бути присутні натуральні складники. Завдяки ним одяг зігріватиме вас у холодну пору.

Також при виборі одягу звертайте увагу на в'язку. Чим вона щільніша, тим тепліше вам буде.

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