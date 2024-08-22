Стилісти дали сім поради, як виглядати елегантно та дорого навіть з найпростішим гардеробом

Кожен з нас унікальний, і наш стиль одягу має відображати нашу індивідуальність. Але як створити гардероб, який не тільки підкреслить вашу особистість, а й буде практичним та функціональним? Стиліст Еріка ділиться кількома цінними порадами, які допоможуть вам створити капсульний гардероб, який служитиме вам довгі роки. Про це пише РБК.

Визначте свій стиль: Перш ніж оновлювати гардероб, визначте, який стиль вам найбільш імпонує. Це може бути класичний, спортивний, бохо або будь-який інший. Коли ви знаєте свій стиль, вам буде легше вибирати речі, які відповідають вашому образу. Інвестуйте в якість: Замість того, щоб купувати багато дешевих речей, краще придбати кілька якісних базових предметів гардероба. Вони прослужать вам довше і допоможуть створити безліч різних образів. Створіть капсульний гардероб: Капсульний гардероб – це набір базових речей, які легко комбінуються між собою. Це дозволяє створювати безліч різних образів, використовуючи лише кілька предметів одягу. Обирайте універсальні кольори: Нейтральні кольори (чорний, білий, сірий, бежевий) – основа будь-якого гардероба. Вони легко поєднуються між собою і з іншими кольорами. Додайте яскравих акцентів: Щоб зробити образ більш цікавим, додайте кілька яскравих акцентів. Це можуть бути аксесуари, взуття або верхній одяг незвичайного кольору. Не бійтеся експериментувати: Не бійтеся пробувати нові образи та стилі. Мода – це спосіб самовираження, тому не обмежуйте себе рамками. Дбайте про свій одяг: Правильний догляд за одягом допоможе продовжити його життя. Регулярно періть, прасуйте і чистіть свої речі. Оновлюйте гардероб сезонно: Зміна сезону – це прекрасний привід переглянути свій гардероб і позбутися речей, які вам більше не потрібні. Прислухайтеся до своїх відчуттів: Одяг має бути не тільки стильним, але й комфортним. Якщо вам незручно в одязі, це відразу позначиться на вашому настрої. Правило 7 секунд: Якщо ви вагаєтеся, чи варто купувати ту чи іншу річ, дайте собі 7 секунд на роздуми. Якщо за цей час у вас не з’явилося бажання придбати цю річ, краще відкладіть покупку.

Ваш гардероб – це відображення вашої особистості. Створіть його таким, щоб ви почувалися впевнено і комфортно в будь-якій ситуації.

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