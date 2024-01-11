Станете бідними: у які дні не варто прибирати у будинку, щоб не накликати неприємностей

Кожна сім'я має свої прикмети й традиції, які допомагають підтримувати чистоту і порядок в оселі. Але чи знаєте ви, що кожен день тижня має свої особливості, які варто враховувати при прибиранні.

Якщо вірити забобонам, прибирання в будинку – не тільки корисна звичка, але й важливий ритуал, який може вплинути на енергетику житла.

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У які дні прибирання віщує достаток, а які дні несприятливі для цього, читайте у матеріалі UAportal.

Понеділок - це несприятливий день для прибирання, оскільки вважається, що він пов'язаний з потойбічним світом. У цей день краще провести легке прибирання, щоб оновити енергетику будинку.

Вівторок - найкращий день для прибирання в будинку. Він символізує розлучення з невдачами у фінансовій сфері та залучення до будинку матеріального достатку. У цей день можна починати прасування і прання речей, а також виготовляти обереги для свого будинку.

Середа - це день, коли будь-яка робота в будинку допоможе налагодити контакт з грошовим каналом, притягнути в будинок успіх і захистити від ворогів. У цей день можна проводити ретельне прибирання, викидати старі та непотрібні речі, а також садити квіти.

Четвер - неоднозначний день. Деякі вважають, що будь-яке заплановане на цей день заняття варто відкласти. Інші ж раджу використовувати цей день по максимуму. Якщо прибирання все ж таки належить у четвер, то варто віддати свою перевагу натуральним засобам. Також радять забиратися з відчиненими вікнами, щоб запустити у свій будинок свіже повітря та позитивну енергію.

П'ятниця - це день, коли не варто займатися прибиранням. Вважається, що справи, які ви почнете в п'ятницю, йдуть довго і з появою всіляких проблем. У цей день краще придбати предмети для побутових потреб та облаштування будинку.

Субота - це найбільш вдалий день для робіт по дому. За допомогою прибирання можна заманити у свій будинок грошовий прибуток, любов і здоров'я. У цей день краще забиратися всім членам сім'ї.

Неділя - це день, коли не варто проводити прибирання та займатися будь-якою ручною працею. У цей день слід виконувати ритуали з очищення будинку: викидати непотрібні речі, прикрашати житло оберегами, вимовляти молитви.

Нагадаємо, згідно з повір'ями, прибирання в темний час доби, особливо ввечері або вночі, може призвести до втрати удачі й щастя.

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