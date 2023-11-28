Стане гірше: змінився прогноз магнітних бур на кінець листопада

В останні дні листопада очікується ще дві потужні магнітні бурі. Одна з них досягне червоного рівня небезпеки.

Як повідомляється на сайті центру Meteoagent, у середу, 29 листопада очікується чотирибальний геомагнітний шторм, а 30 листопада, у четвер, сила ударів підвищиться до К-індексу 5.

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Сонячні спалахи (геомагнітні бурі) — це внутрішні реакції Сонця: викиди сонячної маси, спалахи на поверхні та інші дії, в результаті яких енергія розсіюється від Сонця в усіх напрямках, включаючи Землю. Стикаючись з магнітосферою нашої планети, енергія Сонця провокує геомагнітну активність.

Ці спалахи виникають, коли лінії магнітного поля Сонця напружуються та ламаються, що призводить до потужних вибухів енергії від Сонця. Ця енергія складається із заряджених частинок, таких як протони та електрони, які подорожують у просторі з надзвичайно високою швидкістю. Коли ці частинки досягають Землі, вони взаємодіють з нашим магнітним полем і атмосферою, що призводить до різноманітних ефектів.

Які симптоми несприятливого впливу магнітних бур:

Безсоння;

Головні болі;

Слабкість;

"Розбитий" стан;

Зниження працездатності;

Підвищення тривожності;

Зміна артеріального тиску.

Як захиститися від впливу магнітних бур метеозалежним людям:

Слідкувати за артеріальним тиском; Дотримуватися схеми прийому запропонованих лікарем необхідних ліків. Подбати про те, щоб в аптечці було все необхідне для надання невідкладної допомоги; Відрегулювати режим роботи, харчування, відпочинку, щоб уникнути перенапруження, Вчасно знімати стрес, відпочивати; Пити заспокійливі трав'яні чаї, Збалансувати харчування, не нехтувати свіжими овочами й фруктами, Знизити споживання жирних продуктів і алкоголю; Не забувати про помірні фізичні навантаження – заняття спортом краще замінити на повільні прогулянки на свіжому повітрі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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