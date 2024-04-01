Став відомий прогноз магнітних бур на квітень: коли та скільки ударів доведеться пережити
Квітень 2024 року почався з п'ятибальної магнітної бурі, яка належить до червоного рівня небезпечності. 2 та 3 квітня буде період геомагнітного затишшя, а 4 та 5 квітня на Землю обрушиться геомагнітна буря силою у 4 бали.
За даними сервісу Meteoagent, наступний потужний геомагнітний шторм почнеться 21 квітня й протримається дві доби поспіль.
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Магнітні бурі сьогодні, завтра та до кінця місяця
Як магнітні бурі впливають на організм людини та як пережити магнітні бурі
Магнітні бурі – це коливання магнітного поля Землі, які виникають під впливом сонячної активності.
Вплив магнітних бур на організм людини:
- Головний біль
- Запаморочення
- Слабкість
- Підвищена стомлюваність
- Нудота
- Підвищення артеріального тиску
- Порушення сну
- Загострення хронічних захворювань
Найбільш чутливими до магнітних бур є:
- Люди похилого віку
- Люди з хронічними захворюваннями
- Люди з метеозалежністю
Як пережити магнітні бурі:
У дні магнітних бур висипайтеся, пийте більше води. Уникайте фізичних навантажень. Вживайте їжу, багату на вітаміни. Прогуляйтеся на свіжому повітрі. Прийміть контрастний душ. Уникайте стресу.
За потреби – зверніться до лікаря.
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