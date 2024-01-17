Середземноморський суперфуд: Вчені назвали найкорисніший продукт популярної дієти

Вчені з Університету Міннесоти (США) довели, що оливкова олія є ключовим компонентом середземноморської дієти, яка сприяє продовженню життя і пом'якшує захворювання, пов'язані зі старінням.

Як пише ua-vestnik, раніше вважалося, що головною причиною корисних ефектів середземноморської дієти є червоне вино, яке містить речовини, що впливають на клітинний розвиток. Однак нове дослідження показало, що жир в оливковій олії має більший вплив на організм.

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Дослідники з'ясували, що у людей, які регулярно вживають оливкову олію, нижчий рівень холестерину, ризик розвитку серцево-судинних захворювань і деяких видів раку. Також оливкова олія допомагає боротися з віковими змінами шкіри.

Керівник дослідження Дуг Машек вважає, що для досягнення максимального ефекту від оливкової олії її слід вживати в комплексі з іншими здоровими звичками, такими як голодування, обмеження кількості калорій і фізичні вправи.

Середземноморська дієта вважається однією з найбільш ефективних дієт для зниження ризику раку грудей. Крім того, фрукти і овочі, які входять до складу раціону середземноморців, здатні зменшити ризик колоректального раку.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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