Не тільки паніровка та фарш: Що приготувати з черствого батону

Черствий батон, хоч і вважається часто відходом, насправді може стати відмінною основою для створення оригінальних закусок та повноцінних страв.

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Такий креативний підхід до використання черствого батона дозволяє створювати смачні страви та вдосконалювати звичні закуски, перетворюючи звичайний хліб у справжню кулінарну насолоду. Давайте розглянемо деякі ідеї з сайту pixelinform, як використовувати його в кулінарії.

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Яєчня у хлібі

Нарізати батон скибочками, вирізати м'якоть.

Розігріти сковороду з олією та викласти вирізані скибочки.

Розбити яйце всередину та готувати яєчню на середньому вогні.

Грінки та крутони

Нарізати батон на кубики для грінок.

Обсмажити їх на сухій сковорідці для гарного аромату.

Для крутонів, замочити скибочки в суміші олії, трав та спецій, а потім запікати у духовці до золотистого кольору.

Бутерброди

Подрібнити зелень, натерти сир, додати часник і шинку.

Змішати з вершковим маслом та розподілити цю суміш на батон.

Зверху можна приховати ще одним шматком батона.

Загорнути у фольгу і запікати 15-20 хвилин при 180 градусах у розігрітій духовці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зберегти хліб свіжим максимально довго.

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