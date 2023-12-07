Впорається навіть дитина: Чим змастити лопату, щоб прибирати сніг з дороги стало значно легше

Чим змастити лопату, щоб вона краще прибирала сніг

Взимку мешканці приватних будинків часто стикаються з потребою розчищати сніг, що може виявитися важким завданням, особливо при значних опадах.

Проте існують хитрощі, які допоможуть зробити цю задачу не тільки ефективною, а й швидкою. Shareinfo поділився одним із секретів швидкого прибирання снігу на доріжках.

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Перш за все, переконайтеся, що у вас є відповідні інструменти: міцна лопата і мастило для неї. В якості мастила можна використовувати звичайний вазелін, машинне мастило або олію.

Трошки мастила нанесіть на край лопати за допомогою пензля, губки або просто пальця. Цей шар мастила допоможе уникнути прилипання снігу до лопати та полегшить її рух.

Почніть розчищення снігу з верхньої частини під’їзної доріжки, переміщуючи сніг вниз. Змащена лопата ковзатиме легше, не утворюючи шару снігу на ній, що робить завдання менш напруженим. Цей метод дозволяє здійснювати боротьбу із снігом швидше та легше.

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