Спеціально для дітей: рецепти для тих, хто не любить овочі

Якщо діти не люблять овочі, це не означає, що вони їм не смакують. Просто вони, можливо, не звикли до їхнього смаку або текстури.

Щоб зацікавити дітей овочами, можна приготувати їх у вигляді смачних і цікавих страв.

Спробуйте приготувати морквяні тефтелі за рецептом шефкухаря та автора книги рецептів Евелін Дебур. Авторка рецепта вважає, що ідеальний спосіб змусити дітей оцінити овочі – це подати їх приготованими у незвичний спосіб.

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Морквяні тефтелі

Інгредієнти

200 г моркви

70 г картоплі

2 столові ложки пармезану

2 столові ложки панірувальних сухарів

2 яйця

Розмарин

сіль

борошно для панірування

Як готувати

Моркву та картоплю потрібно зварити та розім'яти товктушкою, або виделкою.

Потім в овочеве пюре додайте яйце, панірувальні сухарі, пармезан, сіль і розмарин. Змішайте всі інгредієнти до отримання дуже однорідної консистенції. З маси сформуйте руками невеличкі кульки.

Потім обваляйте їх у борошні та вмочіть у збите яйце та в сухарі. Смажте кульки в олії, поки вони не підрум'яняться.

Для дієтичності страви випікайте їх у духовці при 180 °C приблизно 25 хвилин.

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Піца з цвітної капусти

Інгредієнти

400 г сирої цвітної капусти

100 г йогурту

1 яйце

1 чайна ложка прованських трав

сіль

Як приготувати:

Розігріваємо духовку до 200°C. Цвітну капусту дрібно ріжемо, кладемо в блендер. Отриману пасту проціджуємо.

Потім, коли цвітна капуста підсохне, помістіть її в блендер і додайте в заготовку йогурт, яйце і прованські трави.

Включаємо міксер і перемішуємо до отримання тіста, яке треба викласти на деко, застелене пергаментним папером.

Випікаємо 30 хвилин і маємо тісто для піци. Полийте його домашнім томатним соусом, додайте кілька червоних цибулин, оливкову олію та будь-які овочі, які хочете. Поставте піцу в духовку на 5 хвилин та запечіть.

Раніше ми писали про те, чим замінити вершкове масло під час випікання.

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