Фахівці сказали, яка функція духовки дозволяє споживати менше енергії

Ви, напевно, не знаєте, але наявність вентилятора в духовці дозволяє готувати їжу, споживаючи мінімально енергію. Найбільш енергоефективними електричними духовками є ті, що обладнані функцією конвекції.

Духовка, оснащена вентилятором, може значно знизити споживання електроенергії, пише Santeplusmag.

Таким чином, функція "циркуляції тепла", отримана завдяки додаванню вентилятора в задній частині електричної духовки, дозволяє гарячому повітрю циркулювати, оптимально та рівномірно розподіляючи тепло по всій духовці. Завдяки вентилятору духовці не потрібно буде докладати додаткових зусиль для розсіювання тепла і, таким чином, споживати більше енергії.

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Щоб уникнути втрати тепла, використовуйте найвищу частину духовки, коли готуєте страву швидкого приготування або запіканку. Нижня частина ідеальна для приготування смаженого м'яса, а центральна - для приготування риби.

Поради, які дозволять економніше користуватися духовкою

Не забудьте вимкнути духовку за 5-10 хвилин до закінчення приготування. Залишкове тепло всередині духовки завершить приготування страв.

Наріжте їжу невеликими шматочками. Так вона приготується швидше.

Перед приготуванням розморожуйте їжу. Таким чином ви скоротите час приготування і, отже, заощадите енергію.

Вибирайте керамічний посуд, щоб готувати їжу в духовці. Цей матеріал має тенденцію досягати оптимальної температури швидше, що скорочує час приготування.

Вибирайте духову шафу, маркування енергоефективності якої варіюється від A до B. Ці останні класи позначають найбільш енергоефективні прилади. Шкала A+++ (темно-зелений колір) представляє пристрої, які споживають найменше енергії, тоді як шкала D (червоний колір) взагалі відноситься до досить енергоємного пристрою, хоча він "дешевий".

Не ставте духовку поруч з холодильником, оскільки це може вплинути на його продуктивність. Значне виділення тепла біля холодильника збільшує енергоспоживання останнього. Якщо у вас немає іншого вибору, рекомендується встановити між двома пристроями ізоляційну панель.

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