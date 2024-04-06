Фахівці розповіли, як легко позбутися домашніх мух без агресивної хімії

У зв’язку з підвищенням температури у будинках стає все більше і більше мух. Фахівці радять прибрати з дому гнилі продукти, такі як м’ясо, фрукти та овочі, які приваблюють шкідників.

Але відлякати звичайних домашніх мух може бути важко, особливо коли погода тепла, а вікна та двері залишаються відкритими. Однак не варто одразу купувати агресивну хімію, повідомляє Express.co.uk.

Використання хімічних пестицидів може бути дуже ефективним, однак краще скористатися природним і безпечним методом. Знадобиться суміш оцту та засобу для миття посуду.

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Щоб скористатися цим методом, змішайте яблучний оцет та кілька крапель мильного засобу у високій склянці. Накрийте склянку поліетиленовою плівкою.

Закріпіть поліетиленову плівку гумкою та проткніть у верхній частині маленькі отвори. Оцет у склянці буде приваблювати мух, однак засіб для миття посуду змусить мух тонути.

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