Як зменшити осідання пилу на шафах та полицях: ефективні поради

Накопичення пилу на шафах і полицях є поширеною проблемою. UAportal підготував практичні поради, які допоможуть звести цю проблему до мінімуму.

Відео дня

Поверхня, що відштовхує пил

За допомогою меблевого воску або поліролі можна створити гладку, слизьку поверхню, яка відштовхує частинки пилу. Інший варіант – використання антистатичного спрею для запобігання осіданню пилу.

Читайте також: Як прибрати пил, щоб він ще довго не осідав на меблях

Уникайте переповнених полиць

Щоб у шафах і на полицях не було пилу, потрібно добре організувати місця для зберігання та звільнити їх від зайвих речей. Оптимізуйте організацію, використовуючи контейнери для зберігання, кошики та органайзери для висувних ящиків. Це допоможе запобігти накопиченню пилу в дрібних предметах.

Регулярне прибирання

Запобігання накопиченню пилу на шафах і полицях включає в себе регулярне прибирання. Протирання поверхонь принаймні раз на тиждень має вирішальне значення для запобігання значному накопиченню пилу. Крім того, використання пилососа з м'якою насадкою-щіткою допомагає ефективно видаляти пил з щілин.

Нагадаємо, ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!