Русский
Лайфхаки

Фахівці показали, як змусити орхідею цвісти вдвічі швидше

Анастасія Крищук

Фахівці показали, як змусити орхідею цвісти вдвічі швидше

Орхідеї часто не зацвітають швидко, навіть через рік, якщо не вжити правильних кроків. Щоб пришвидшити процес цвітіння, є простий трюк.

Користувачка TikTok @orchids_withlove поділилася своєю порадою у відео. Про це повідомляє Express.co.uk.

Експертка з орхідей провела експеримент із двома своїми орхідеями, які щойно закінчили цвісти одночасно, і вирішила обрізати їх різними способами. Для першого вона повністю зрізала колос (стебло), а для другого вона зрізала трохи вище вузла – частини стебла рослини, з якої виходить один або кілька листків і квіток.

Читайте також: "Магічний трюк", щоб оживити суху орхідею, квіти якої зів’яли

Після перевірки першої орхідеї через п’ять місяців виявилося, що та, у якої повністю зрізано шип, зацвіла. Однак друга орхідея, та, у якої шип обрізаний трохи вище вузла, не дала жодного цвітіння.

"Отож, ось професійна порада: завжди повністю зрізайте колос, коли ваша орхідея закінчить цвісти, і ви отримаєте нові цвітіння всього за кілька місяців", – додала вона.

Пропонуємо також дізнатися, як доглядати за орхідеями, аби вони дарували квіти щороку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

ЛайфхакиКімнатні рослини