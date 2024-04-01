Фахівці підказали, як легко повернути постільній білизні білий колір без соди чи відбілювача

Білі простирадла з часом можуть сіріти та стати тьмяними. Постільна білизна також може поступово жовтіти з часом, оскільки тканина піддається впливу жиру та поту тіла.

Однак їх можна миттєво освітлити без використання відбілювача чи харчової соди. Хлорний відбілювач є недорогим варіантом відбілювання простирадла, але він може спричинити появу жовтих плям, повідомляє Express.co.uk.

Використання відбілювача щоразу під час прання може послабити волокна. Це робить тканину чутливою до зношування, що призводить до поступового псування.

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Фахівці радять натомість використовувати білий оцет. Достатньо влити чашку білого оцту разом із миючим засобом.

Це допоможе освітлити та пом’якшити простирадла без використання агресивних хімікатів. Білий оцет має природні відбілюючі властивості, а також є ефективним пом’якшувачем тканин.

Залежно від типу тканини та ступеня забруднення виберіть відповідний цикл прання. Вивішування простирадл на вулиці для висихання на повітрі також допомагає відбілювати постільну білизну.

Нагадаємо, що регулярне прання рушників необхідне також і для збереження нашого здоров'я. UAportal підготував поради, як правильно доглядати за рушником.

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