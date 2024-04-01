Як легко видалити старі плями з кухонних рушників: дієві лайфхаки

UAportal підготував лайфхаки, що допоможуть впоратися зі складними забрудненнями і запахами на кухонних рушниках. Відкрийте для себе натуральні способи ефективного прання.

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Замочування в оцтовому розчині

Один з лайфхаків – замочити забруднені рушники в розчині з рівних частин оцту і води щонайменше на 30 хвилин перед пранням. Цей процес допомагає розщепити стійкі плями і вивести неприємні запахи. Після замочування рушники слід випрати, як зазвичай.

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Сода та лимонний сік

Ще одна корисна порада полягає у створенні пасти з харчової соди та лимонного соку і нанесенні її безпосередньо на забруднені ділянки рушника. Акуратно втирайте пасту в тканину і залиште на 10–15 хвилин, щоб вона подіяла. Після цього ретельно прополощіть рушники і виперіть їх, як зазвичай.

Перекис водню та харчова сода

Для виведення стійких плям спробуйте замочити рушники у розчині перекису водню та харчової соди. Змішавши рівні частини обох інгредієнтів до утворення пасти, нанесіть суміш на забруднені ділянки і залиште на 20–30 хвилин. Після замочування, випріть рушники в гарячішій воді.

Нагадаємо, що регулярне прання рушників необхідне також і для збереження нашого здоров'я. UAportal підготував поради, як правильно доглядати за рушником.

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