Фахівці підказали, як легко та швидко відмити плями від чаю з чашок

Коричневі сліди або плями від чаю і кави на чашках можуть бути непривабливими. Однак їх легко видалити без застосування агресивної хімії.

Темні плями на кухлі викликані танінами, рослинною сполукою, що міститься в чайному листі та кавовій гущі. Кароліна, експертка із прибирання з Truly Blissful, поділилася, що найпростіший спосіб позбутися плям на кухлях – очистити їх харчовою содою, повідомляє Express.co.uk.

Потрібно насипати трохи харчової соди в забруднену чашку і додати кілька крапель теплої води. Тоді суміш перетвориться на пасту.

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Обережно втирайте пасту в плями, і вони легко піднімуться. Для цього можна використовувати тканину.

Після того, як чашка стане чистою, добре промийте її водою. Харчова сода має злегка лужну дію, тобто вона природним чином усуває кислотні плями, наприклад, від чаю та кави. Злегка зерниста текстура також запобігає дряпанню поверхонь.

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