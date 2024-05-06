Як легко видалити плями та позбутися жовтизни з рушників: ефективні методи

Використання простих домашніх інгредієнтів для відбілювання рушників приносить ефективні та практичні результати. UAportal дізнався про лайфхаки, які допоможуть вам у цьому.

Замочування в оцті і соді

Замочіть рушники в гарячій воді, змішаній зі склянкою оцту, мінімум на 30 хвилин. Цей розчин допоможе усунути неприємні запахи та розщепити мінеральні відкладення. Після цього додайте 1/2 склянки соди до рушників, а потім виперіть їх у гарячій воді.

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Лимонний сік і сонячне світло

Додайте 1/2 склянки лимонного соку в теплу воду, замочіть рушники і залиште на годину на сонці. Кисла природа лимонного соку діє як природний відбілювач, видаляючи плями та освітлюючи тканину. Після замочування рушники варто вивісити надвір під прямі сонячні промені на кілька годин, щоб посилити відбілюючий ефект.

Кисневий відбілювач

Змішайте ложку кисневого відбілювача з теплою водою і залиште рушники замочуватися щонайменше на шість годин або на ніч. Це допоможе видалити плями, освітлити тканину та усунути неприємні запахи. Після цього виперіть рушники та висушіть їх на повітрі під прямими сонячними променями для додаткового відбілювання.

Нагадаємо, що регулярне прання рушників необхідне також і для збереження нашого здоров'я. UAportal підготував поради, як правильно доглядати за рушником.

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