Фахівці пояснили, як легко позбутися нальоту в душовій кабіні: забудьте про агресивну хімію

Чимало людей прагнуть відмовитися від використання агресивної хімії для прибирання вдома. Фахівці з прибирання порекомендували повністю природне рішення для усунення нальоту з душових дверей у ванній кімнаті.

Експерти з прибирання з Bella Bathrooms пояснили, що харчова сода є одним із їхніх найпопулярніших інгредієнтів для чищення душових кабін. Про це повідомляє Express.co.uk.

При очищенні м’який луг може допомогти розчинити бруд і жир. У вигляді пасти дрібні кристали харчової соди також можуть допомогти відчистити липкі нарости.

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Команда Bella Bathrooms рекомендувала змішати невелику кількість харчової соди з водою та додати її в пляшку з пульверизатором. Після того як суміш води та харчової соди повністю з’єднається, ви можете просто розпорошити її навколо душової кабіни, щоб легко очистити скляні душові двері.

Залиште приблизно на 15-20 хвилин, потім протріть рушником або губкою, щоб видалити будь-яку воду або суміш, яка залишилася.

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