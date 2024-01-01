Фахівці пояснили, що обов'язково треба зробити в саду у січні

Січень – чудовий місяць, щоб повернутися в сад і почати планувати наступний рік. За даними Королівського садівничого товариства, існує безліч робіт, які потрібно виконувати саме у цей час.

Однією з найпопулярніших робіт цього місяця є обрізка фруктових дерев, у тому числі яблук і груш. Про це повідомляє Express.co.uk.

Прагніть зняти від 10 до 20 відсотків загального навісу за одну зиму. Працюйте навколо дерева рівномірно та стежте за купою обрізки.

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Чим більше ви обрізаєте, тим сильніше буде відростання. Якщо ви обрізали занадто сильно, дерево, швидше за все, дасть сильні вертикальні гілки.

Намагайтеся обрізати трохи старої деревини щозими, щоб стимулювати створення нових гілок. Але більшість плодоносної деревини має бути досить молодою – від одного до чотирьох років, саме така деревина дає найкращі плоди.

Січень також є чудовим місяцем для того, щоб укласти новий газон або відремонтувати ями та нерівності на існуючих газонах. Якщо газон в’яне від витоптування під час вологої та брудної пори року, подумайте про те, щоб прокласти крізь нього каміння.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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