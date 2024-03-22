Фахівці назвали чотири основні правила догляду за орхідеями, щоб вони знову дали квіти

Правильний догляд за орхідеєю може гарантувати, що прекрасна квітка продовжує цвісти знову і знову. Фахівці назвали чотири головні поради, які гарантують успіх з орхідеями.

Перша з яких буде використовувати кору для ґрунту. Це забезпечує сильний потік повітря навколо коренів орхідеї, що сприяє цвітінню, повідомляє Express.co.uk.

Друга порада полягає в обрізці. Коли кімнатна рослина зацвіте і почне в’янути, настав час "зрізати під найнижчою квіткою та над вузлом".

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Таким чином вона може зацвісти знову з того самого стебла. Ще одна професійна порада – поливати орхідею, коли коріння стали сріблястими, що означає, що кімнатна рослина відчуває спрагу.

Ви можете зволожити кімнатну рослину, давши орхідеї замочитися у воді на 10-15 хвилин, що призведе до появи зелених коренів.

Що стосується ідеального місця для орхідеї, то їх найкраще розташувати біля вікна. Світло та зниження температури спонукатимуть їх до повторного цвітіння.

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