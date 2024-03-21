Фахівці показали, як змусити орхідею цвісти вдвічі швидше

Орхідеї часто не зацвітають швидко, навіть через рік, якщо не вжити правильних кроків. Щоб пришвидшити процес цвітіння, є простий трюк.

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Користувачка TikTok @orchids_withlove поділилася своєю порадою у відео. Про це повідомляє Express.co.uk.

Експертка з орхідей провела експеримент із двома своїми орхідеями, які щойно закінчили цвісти одночасно, і вирішила обрізати їх різними способами. Для першого вона повністю зрізала колос (стебло), а для другого вона зрізала трохи вище вузла – частини стебла рослини, з якої виходить один або кілька листків і квіток.

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Після перевірки першої орхідеї через п’ять місяців виявилося, що та, у якої повністю зрізано шип, зацвіла. Однак друга орхідея, та, у якої шип обрізаний трохи вище вузла, не дала жодного цвітіння.

"Отож, ось професійна порада: завжди повністю зрізайте колос, коли ваша орхідея закінчить цвісти, і ви отримаєте нові цвітіння всього за кілька місяців", – додала вона.

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