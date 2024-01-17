Фахівці назвали 6 причин щоденно їсти селеру

Чи можна їсти селеру щодня

Селера – це смачний і корисний овоч, який містить безліч вітамінів, мінералів і антиоксидантів. Він має широкий спектр корисних властивостей для здоров’я, зокрема.

Про це пише woman24.kyiv.ua. Корінь селери можна їсти свіжим, вареним, смаженим або запеченим. Його можна додавати в супи, салати, овочеві страви та інші страви.

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Підвищує імунітет

Селера є хорошим джерелом антиоксидантів, які допомагають захистити організм від пошкоджень вільними радикалами. Антиоксиданти також важливі для здоров’я імунної системи.

Зменшує запалення

Селера містить протизапальні речовини, які допомагають знизити біль і набряк, пов’язані з різними захворюваннями, такими як ревматоїдний артрит, подагра та остеоартрит.

Знижує артеріальний тиск

Селера містить речовину під назвою фталід, яка допомагає розслабити кровоносні судини, що може призвести до зниження артеріального тиску.

Запобігає зневодненню

Селера на 95% складається з води, тому він є хорошим способом втамувати спрагу і запобігти зневодненню.

Покращує травлення

Селера містить клітковину, яка необхідна для здоров’я травного тракту. Клітковина допомагає регулювати рух кишечника, запобігає запорам і діареї.

Знижує рівень холестерину

Селера містить харчові волокна, які можуть допомогти знизити рівень холестерину в крові. Холестерин є важливим для здоров’я, але високий рівень "поганого" холестерину може збільшити ризик серцево-судинних захворювань.

Селеру можна їсти свіжим, вареним, смаженим або запеченим. Його можна додавати в супи, салати, овочеві страви та інші страви.

Ось кілька ідей, як включити селера в свій раціон:

Додайте кілька стебел селери в салат або смузі.

Використовуйте селеру як інгредієнт для супу або рагу.

Смажте або запікайте селера як гарнір.

Зробіть селеровий сік або смузі.

Селера – це смачний і корисний овоч, який може внести свій внесок у ваше загальне здоров’я.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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