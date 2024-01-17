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Фахівці назвали 6 причин щоденно їсти селеру

Ігор Романько

Чи можна їсти селеру щодня

Селера – це смачний і корисний овоч, який містить безліч вітамінів, мінералів і антиоксидантів. Він має широкий спектр корисних властивостей для здоров’я, зокрема.

Про це пише woman24.kyiv.ua. Корінь селери можна їсти свіжим, вареним, смаженим або запеченим. Його можна додавати в супи, салати, овочеві страви та інші страви.

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  • Підвищує імунітет

Селера є хорошим джерелом антиоксидантів, які допомагають захистити організм від пошкоджень вільними радикалами. Антиоксиданти також важливі для здоров’я імунної системи.

  • Зменшує запалення

Селера містить протизапальні речовини, які допомагають знизити біль і набряк, пов’язані з різними захворюваннями, такими як ревматоїдний артрит, подагра та остеоартрит.

  • Знижує артеріальний тиск

Селера містить речовину під назвою фталід, яка допомагає розслабити кровоносні судини, що може призвести до зниження артеріального тиску.

  • Запобігає зневодненню

Селера на 95% складається з води, тому він є хорошим способом втамувати спрагу і запобігти зневодненню.

  • Покращує травлення

Селера містить клітковину, яка необхідна для здоров’я травного тракту. Клітковина допомагає регулювати рух кишечника, запобігає запорам і діареї.

  • Знижує рівень холестерину

Селера містить харчові волокна, які можуть допомогти знизити рівень холестерину в крові. Холестерин є важливим для здоров’я, але високий рівень "поганого" холестерину може збільшити ризик серцево-судинних захворювань.

Селеру можна їсти свіжим, вареним, смаженим або запеченим. Його можна додавати в супи, салати, овочеві страви та інші страви.

Ось кілька ідей, як включити селера в свій раціон:

  • Додайте кілька стебел селери в салат або смузі.
  • Використовуйте селеру як інгредієнт для супу або рагу.
  • Смажте або запікайте селера як гарнір.
  • Зробіть селеровий сік або смузі.

Селера – це смачний і корисний овоч, який може внести свій внесок у ваше загальне здоров’я.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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