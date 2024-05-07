Складено рейтинг найпопулярніших вживаних седанів зі США на ринку України

Седан вважається найбільш популярним типом кузова серед українських автолюбителів, займаючи близько третини ринку.

Згідно з інформацією від AUTO.RIA.com, наразі існує чимало пропозицій авто цього типу. Особливу увагу експерти приділили моделям, які були імпортовані зі Сполучених Штатів.

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Ось підбірка з 15 найпопулярніших вживаних седанів зі США, які мають великий попит на ринку України:

Volkswagen Passat, середня ціна – $11 500; Ford Fusion – $12 500; Tesla Model 3 – $23 500; Volkswagen Jetta – $11 000; BMW 3 Series – $14 500; Audi A4 – $21 000; BMW 5 Series – $17 000; Hyundai Sonata – $11 100; Audi A6 – $22 500; Toyota Camry – $14 500; Ford Focus – $8800; Mazda 6 – $13 500; KIA Optima – $10 500; Honda Accord – $13 600; Hyundai Elantra – $12 000.

Зазначимо, що авто в кузові універсал, попри свою багатофункціональність, займають лише четверте місце за популярністю – інтерес до них вищий, аніж реальні продажі. Хетчбеки формують приблизно 20% від загального ринку, тоді як кросовери та позашляховики складають більше чверті.

Нагадаємо, раніше експерти назвали найдешевші в обслуговуванні марки автомобілів.

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