Складено рейтинг найпопулярніших вживаних седанів зі США на ринку України
Седан вважається найбільш популярним типом кузова серед українських автолюбителів, займаючи близько третини ринку.
Згідно з інформацією від AUTO.RIA.com, наразі існує чимало пропозицій авто цього типу. Особливу увагу експерти приділили моделям, які були імпортовані зі Сполучених Штатів.
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Ось підбірка з 15 найпопулярніших вживаних седанів зі США, які мають великий попит на ринку України:
- Volkswagen Passat, середня ціна – $11 500;
- Ford Fusion – $12 500;
- Tesla Model 3 – $23 500;
- Volkswagen Jetta – $11 000;
- BMW 3 Series – $14 500;
- Audi A4 – $21 000;
- BMW 5 Series – $17 000;
- Hyundai Sonata – $11 100;
- Audi A6 – $22 500;
- Toyota Camry – $14 500;
- Ford Focus – $8800;
- Mazda 6 – $13 500;
- KIA Optima – $10 500;
- Honda Accord – $13 600;
- Hyundai Elantra – $12 000.
Зазначимо, що авто в кузові універсал, попри свою багатофункціональність, займають лише четверте місце за популярністю – інтерес до них вищий, аніж реальні продажі. Хетчбеки формують приблизно 20% від загального ринку, тоді як кросовери та позашляховики складають більше чверті.
Нагадаємо, раніше експерти назвали найдешевші в обслуговуванні марки автомобілів.
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