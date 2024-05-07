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Складено рейтинг найпопулярніших вживаних седанів зі США на ринку України

Анастасія Крищук

Складено рейтинг найпопулярніших вживаних седанів зі США на ринку України
Які вживані седани зі США частіше всього обирають українці. Джерело: Thomas doerfer/wikipedia

Седан вважається найбільш популярним типом кузова серед українських автолюбителів, займаючи близько третини ринку.

Згідно з інформацією від AUTO.RIA.com, наразі існує чимало пропозицій авто цього типу. Особливу увагу експерти приділили моделям, які були імпортовані зі Сполучених Штатів.

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Ось підбірка з 15 найпопулярніших вживаних седанів  зі США, які мають великий попит на ринку України:

  1. Volkswagen Passat, середня ціна – $11 500;
  2. Ford Fusion – $12 500;
  3. Tesla Model 3 – $23 500;
  4. Volkswagen Jetta – $11 000;
  5. BMW 3 Series – $14 500;
  6. Audi A4 – $21 000;
  7. BMW 5 Series – $17 000;
  8. Hyundai Sonata – $11 100;
  9. Audi A6 – $22 500;
  10. Toyota Camry – $14 500;
  11. Ford Focus – $8800;
  12. Mazda 6 – $13 500;
  13. KIA Optima – $10 500;
  14. Honda Accord – $13 600;
  15. Hyundai Elantra – $12 000.

Зазначимо, що авто в кузові універсал, попри свою багатофункціональність, займають лише четверте місце за популярністю – інтерес до них вищий, аніж реальні продажі. Хетчбеки формують приблизно 20% від загального ринку, тоді як кросовери та позашляховики складають більше чверті.

Нагадаємо, раніше експерти назвали найдешевші в обслуговуванні марки автомобілів.

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