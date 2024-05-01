Складено рейтинг кросоверів з Америки, які користуються найбільшою популярністю в Україні

Кросовери та позашляховики, що надходять з Американського континенту до України, вирізняються меншими пробігами та порівняно невеликим віком, автоматичною коробкою передач та легкістю у виборі комплектацій. Проте, ключовим фактором, який впливає на рішення про покупку, часто є вартість, яка може бути на 20-40% меншою, ніж ціни на аналогічні моделі, що продаються на європейських номерних знаках.

Команда AUTO.RIA.com провела аналіз та представила рейтинг з 15 популярних позашляховиків з пробігом зі США, які мають великий попит на українському ринку:

Nissan Rogue Audi Q5 Volkswagen Tiguan BMW X5 Ford Escape Audi Q7 Jeep Cherokee Tesla Model Y Mazda CX-5 BMW X3 Dodge Journey Jeep Compass Ford Edge Infiniti QX Mitsubishi Outlander

Варто нагадати, що понад чверть вторинного ринку авто в Україні належить кросоверам та позашляховикам.

У перші три місяці 2024 року, на українському автомобільному ринку була зафіксована реєстрація 9,9 тисячі вживаних автомобілів, які були виготовлені у США. Інтерес до американських авто з пробігом зріс на 90% порівняно з попередніми періодами. Команда UAportal розповіла про найпопулярніші моделі.

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