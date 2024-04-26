Складено рейтинг автомобілів, які надзвичайно економні в обслуговуванні
Придбання автомобіля – це лише початок ваших витрат. Обираючи машину, необхідно звернути увагу не тільки на її ціну, а й на подальші витрати на обслуговування та утримання. Зазначені моделі виявилися найкращими в цьому питанні.
Експерти з Consumer Reports проаналізували відгуки власників авто в США і встановили середню вартість технічного обслуговування протягом 5 і 10 років користування. Завдяки цим даним було визначено автомобілі, які вимагають найменше трат на їхнє обслуговування.
Рейтинг найдешевших в обслуговуванні марок авто за 5 років:
- Tesla $580;
- Buick $900;
- Lincoln $940;
- Volkswagen $1095;
- Ford $1100;
- Jeep $1100;
- Cadillac $1125;
- Toyota $1125;
- Hyundai $1140;
- Chevrolet $1200;
- Dodge $1200.
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Рейтинг найдешевших автомобілів в обслуговуванні за 10 років:
- Tesla $4035;
- Buick $4900;
- Toyota $4900;
- Lincoln $5040;
- Ford $5400;
- Chevrolet $5550;
- Hyundai $5640;
- Nissan $5700;
- Mazda $5800;
- Honda $5835.
Нагадаємо, у перші три місяці 2024 року, на автомобільному ринку України була зафіксована реєстрація 9,9 тисячі вживаних автомобілів, які були виготовлені у США. Інтерес до американських авто з пробігом зріс на 90% порівняно з попередніми періодами. Команда UAportal розповіла про найпопулярніші моделі.
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