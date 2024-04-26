Складено рейтинг автомобілів, які надзвичайно економні в обслуговуванні

Придбання автомобіля – це лише початок ваших витрат. Обираючи машину, необхідно звернути увагу не тільки на її ціну, а й на подальші витрати на обслуговування та утримання. Зазначені моделі виявилися найкращими в цьому питанні.

Експерти з Consumer Reports проаналізували відгуки власників авто в США і встановили середню вартість технічного обслуговування протягом 5 і 10 років користування. Завдяки цим даним було визначено автомобілі, які вимагають найменше трат на їхнє обслуговування.

Рейтинг найдешевших в обслуговуванні марок авто за 5 років:

Tesla $580; Buick $900; Lincoln $940; Volkswagen $1095; Ford $1100; Jeep $1100; Cadillac $1125; Toyota $1125; Hyundai $1140; Chevrolet $1200; Dodge $1200.

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Рейтинг найдешевших автомобілів в обслуговуванні за 10 років:

Tesla $4035; Buick $4900; Toyota $4900; Lincoln $5040; Ford $5400; Chevrolet $5550; Hyundai $5640; Nissan $5700; Mazda $5800; Honda $5835.

Нагадаємо, у перші три місяці 2024 року, на автомобільному ринку України була зафіксована реєстрація 9,9 тисячі вживаних автомобілів, які були виготовлені у США. Інтерес до американських авто з пробігом зріс на 90% порівняно з попередніми періодами. Команда UAportal розповіла про найпопулярніші моделі.

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